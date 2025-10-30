Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı Freidric Merz, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Görüşmeden sonra Erdoğan ve Merz daha sonra basın açıklaması yaptı

Merz, "Ben ve Federal Hükümet, Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz. Bu konuda stratejik diyalog önerdim. Diyaloğun yeniden başlatılmasını arzu ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek "Türkiye'nin sergilediği kararlı iradenin birlik nezdinde hak ettiği karşılığı görmesi durumunda çok kısa sürede ciddi mesafe alabiliriz" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede Avrupa'daki Türk toplumunun ortak bir değer olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Avrupa'da artışı engellenemeyen ırkçılığa varan yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla mücadeleye büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Almanya'nın Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Merz, ayrıca Almanya'nın geri gönderdiği göçmenlere de değindi. Bu göçmenlerin geri alınması konusunda Ankara ile işbirliği içinde olmak istediklerini vurguladı.

Savunma sanayiinde ortak projelere yönelmenin önemini vurguladı. Ayrıca Almanya ile Suriye konusunda koordineli çalışmanın önemine değindi.

Ukrayna-Rusya savaşında adil ve kalıcı bir çözüm için diplomatik çabaların sürmesi gerektiğini ifade etti.

Gazze konusunda ise "Bu mezalimin yeniden yaşanmaması ve bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözüme dair görüşlerimizi aktardım" dedi.

Başbakan Merz ise Türkiye'nin güvenlik politikalarında vazgeçilmez bir ortak olduğunu ve daha yakın işbirliği planladıklarını söyledi.