Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Enflasyon Hesaplama Sistemi AB'ye uyumlu hale getiriliyor
Enflasyon Hesaplama Sistemi AB'ye uyumlu hale getiriliyor
Bakan Tekin: Filistin kermeslerinden 80 milyon TL gelir elde edildi
Bakan Tekin: Filistin kermeslerinden 80 milyon TL gelir elde edildi
Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Başsavcılık TFF'den hakemlerin kimlik bilgilerini istedi
Bir ihbarla başladı: Başsavcılık TFF'den hakemlerin kimlik bilgilerini istedi
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı Freidric Merz, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Görüşmeden sonra Erdoğan ve Merz daha sonra basın açıklaması yaptı. Merz, "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz" açıklaması yaptı, ancak şartını da ekledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 17:14, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 17:16
Yazdır
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı Freidric Merz, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Görüşmeden sonra Erdoğan ve Merz daha sonra basın açıklaması yaptı

Merz, "Ben ve Federal Hükümet, Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz. Bu konuda stratejik diyalog önerdim. Diyaloğun yeniden başlatılmasını arzu ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek "Türkiye'nin sergilediği kararlı iradenin birlik nezdinde hak ettiği karşılığı görmesi durumunda çok kısa sürede ciddi mesafe alabiliriz" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede Avrupa'daki Türk toplumunun ortak bir değer olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Avrupa'da artışı engellenemeyen ırkçılığa varan yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla mücadeleye büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Almanya'nın Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Merz, ayrıca Almanya'nın geri gönderdiği göçmenlere de değindi. Bu göçmenlerin geri alınması konusunda Ankara ile işbirliği içinde olmak istediklerini vurguladı.

Savunma sanayiinde ortak projelere yönelmenin önemini vurguladı. Ayrıca Almanya ile Suriye konusunda koordineli çalışmanın önemine değindi.

Ukrayna-Rusya savaşında adil ve kalıcı bir çözüm için diplomatik çabaların sürmesi gerektiğini ifade etti.

Gazze konusunda ise "Bu mezalimin yeniden yaşanmaması ve bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözüme dair görüşlerimizi aktardım" dedi.

Başbakan Merz ise Türkiye'nin güvenlik politikalarında vazgeçilmez bir ortak olduğunu ve daha yakın işbirliği planladıklarını söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber