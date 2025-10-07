Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerin ikinci günü sona erdi

Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'na dair dolaylı müzakerelerin ikinci günü sona erdi. Hamas heyeti, son İsrailli rehinenin serbest bırakılmasının işgal güçlerinin nihai çekilmesiyle aynı zamana denk gelmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'na dair dolaylı müzakereler ikinci gününde devam eti. Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, Katar basınına yaptığı açıklamada müzakerelerin ikinci günündeki görüşmelerin kısa bir süre önce sona erdiğini belirterek, ikinci günde İsrail güçlerinin çekileceği hat ve İsrailli esirlerin serbest bırakılma takvimi üzerinde odaklanıldığını aktardı. Hamas heyetinin İsrailli esirlerin serbest bırakılma aşamalarının İsrail ordusunun çekilme aşamalarıyla bağlantılı olmasını talep ettiğini ifade eden yetkili, heyetin son İsrailli rehinenin serbest bırakılmasının işgal güçlerinin nihai çekilmesiyle aynı zamana denk gelmesi gerektiğini vurguladığını aktardı. Hamas yetkilisi, heyetin görüşmede Gazze topraklarından tüm İsrail askerlerinin çekilmesi de dahil olmak üzere nihai ateşkes için uluslararası garantiler alınması gerektiğini vurguladığını ifade etti.

Katar Başbakanı Al-Thani müzakerelere katılacak

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde devam eden müzakerelere katılacak. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Al-Thani'nin diğer arabulucularla barış anlaşmasında ilerleme sağlamak amacıyla görüşeceğini söyledi.

