Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım isçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 14 yaralı hastanelere sevk edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 08:21, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 09:06
Mersin'de sabah saatlerinde ilçeye bağlı Avradı Yaylası olarak bilinen Erdemli Güzeloluk Mahallesi yolunda, Kargagediği mevkii yakınlarında, Cemal K. idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs ilçe merkezine doğru seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaklaşık 3 metrelik şarampole uçtu.
FECİ KAZADA 5 KİŞİ CAN VERDİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Minibüste sıkışan yaralılar çıkartılarak ambulanslarla hastanelere gönderildi.
Olay yerinde yapılan incelemede 5 işçinin öldüğü, 14 işçinin de yaralandığı anlaşıldı.
Kurtarma çalışmaları sürüyor.