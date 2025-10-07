Türkiye'den AİHM'e 'Demirtaş' başvurusu: Yeniden ele alınsın
Babasının böbreği 13 yaşındaki oğluna umut oldu
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Ak Parti'den Kartal Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Togg 4More serisi siparişe açıldı: Fiyatlar belli oldu
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
Babasının böbreği 13 yaşındaki oğluna umut oldu

Bursa'da böbrek yetmezliği hastası 13 yaşındaki Ubeydullah Fehmi Toğay, babasından yapılan böbrek nakliyle hayata tutundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 21:13, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 21:18
Babasının böbreği 13 yaşındaki oğluna umut oldu

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, böbrek yetmezliği ve ciddi gelişim geriliği bulunan Toğay, yaklaşık 5 aydır yaşamını diyalize bağlı sürdürmek zorunda kaldı.

Toğay'ın babası Hüseyin Toğay (43), oğlunun sağlığına kavuşması için Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan detaylı incelemeler sonrasında, Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Murat Demirbaş başkanlığındaki ekip tarafından yapılan başarılı ameliyat sonucunda, babadan alınan böbrek, oğluna nakledildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Demirbaş, 13 yaşındaki Toğay'ın ciddi gelişim geriliği olduğunu, idrarının böbreklere geri kaçması sonucu böbreklerin işlev göremez hale geldiğini ve bir süredir diyaliz tedavisi almak zorunda kaldığını aktardı.

Ameliyata değinen Demirbaş, "Başarılı bir ameliyat ile babasının böbreği, minik Fehmi'ye nakledildi. Bundan sonraki süreçte büyümesi de hızlanacak. Yaşıtlarıyla birlikte normal şekilde hayatına devam edecek. Burada babadan aldığımız böbreği, verici için çok konforlu bir yöntem olan 'retroperitoneoskopik' yani kapalı yöntemle böbreği sırttan çıkararak son derece modern bir teknikle aldık. Babası, taburcu oldu." dedi.

Demirbaş, organ bağışının önemini vurgulayarak, "Fehmi bundan sonra normal hayatını yaşayacak ama normal hayatını yaşayamayan kronik böbrek yetmezliği olan çok sayıda çocuk var. Bu çocukların hayata tutunabilmesi için organ bağışına ihtiyaçları var. Lütfen bu konuda daha duyarlı olalım. Organ nakli hayat kurtarır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mühendis olmak istiyorum"

Baba Hüseyin Toğay da "Doktorlar, böbreklerin artık bitme noktasına geldiğini, organ naklinin ya da diyalizin şart olduğunu söyledi. Diyalize aldılar. Biz de nakil için gerekli işlemleri yaptık ve 22 Eylül günü operasyona alındık. Ben taburcu oldum. Oğlumun sağlığı gayet iyi. Yakında o da taburcu olacak. Hiçbir sıkıntımız yok. Emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Babasının verdiği böbrekle sağlığına kavuşan Ubeydullah Fehmi Toğay da hastanede kaldığı süre boyunca karton bardaklardan tasarladığı oyuncaklarıyla oynadığını söyledi.

Taburcu olacağı günü beklediğini belirten Toğay, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Artık ağrılarım yok. İnşallah bu süreci de atlatırız. Sağ salim inşallah hep birlikte mutlu mesut bir hayat yaşarız. Mühendis olmak istiyorum. Çünkü icat yapmayı seviyorum." dedi.

