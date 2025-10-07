Karahan'dan kararlılık mesajı: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Ak Parti'den Kartal Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Karadeniz'de ikinci alarm! Artvin'de insansız deniz aracı bulundu
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Togg 4More serisi siparişe açıldı: Fiyatlar belli oldu
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Özel: Zorunlu eğitimi kısaltmak, çocuk işçiliğini çoğaltmaktır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Zorunlu eğitimi kısaltmak, çocuk işçiliğini yasallaştırmak ve çoğaltmaktır, çocuk işçiliğinin yarattığı iş kazaları ve o güvencesiz ortamlarda sabilerin hayatlarını kaybetmesi çok daha fazla artacaktır." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, CHP iktidarında, okullarda her gün ücretsiz sıcak yemek dağıtılacağını, okula başlayan çocukların ailelerine her yıl 15 Ağustos'ta 10 bin lira "okula başlangıç ya da okula dönme desteği" vereceklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden izin aldıkları okullara İstanbul Beyoğlu'nda su sebili yerleştirdiklerini, daha sonra Tuzla'daki okullarda da aynı uygulamayı yaygınlaştırdıklarını anlatan Özel, CHP'li belediyelerin kendi bölgelerindeki tüm okullara su sebili, okul temizliği ve diğer ihtiyaç duyulan alanlarda destek vereceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişmesine ilişkin açıklamalarını anımsatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zorunlu eğitimi kısaltmak çocuk işçiliğini yasallaştırmak ve çoğaltmaktır, çocuk işçiliğinin yarattığı iş kazaları ve o güvencesiz ortamlarda sabilerin hayatlarını kaybetmesi çok daha fazla artacaktır. Zorunlu eğitimi kısaltmak kız çocuklarının eğitim dışına itilmesi, eşitsizliğin büyümesi, toplumsal uçurumun derinleşmesi demektir. Kim istiyor bunu? Tarikatlar ve bazı gözü dönmüş patronlar. MÜSİAD istiyor mesela. 'Çocuklar erken yaşta iş gücüne katılsın' diye önerisi var, MÜSİAD'ın. Tarikatlar istiyor, 'kız çocukları okulda olmasınlar' diyor. Bakan çıkıp bu talepleri bir kılıf içine sokup bunu da Meclis'ten geçirmek üzere bu sene içinde çaba sarf edeceklerini söylüyor."

Zorunlu eğitim süresinin uzatılması gerektiğini savunan Özel, "Bunlar eğer konuşulacaksa da azaltılan kısım mutlaka okul öncesine önce 1, sonra 2 yıl diye eklenmesi lazım. Bazı çocukların el becerisi 3-4 yaşında ya da bazı eksiklikleri 3 yaşında keşfedilirken bazı çocuklar buna ancak 6-7 yaşında kavuşuyorsa bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Ara eleman eksiği varmış, doğrudur. Ama DPT'yi kapatırken doğru planlamalar yapmazken, mesleki eğitimi amacına uygun sanayi siteleri ile birlikte akıllıca planlamazken bunları düşünecektiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Kalıcı yaz saati uygulamasını eleştirerek, 8 yıldır sürdürüldüğünü ifade eden Özel, "Milli Eğitim Bakanı'na da, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı'na da sesleniyorum, grubumuzu da bu ailelerin, kadınların ve toplumun talebi olan bu uygulamadan geri dönülmesi için. Bunun da Meclis'te gündemleştirilmesini bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

- "Türkiye nadir elementlerle ilgili ayağa kalkmalıdır"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeleri hatırlatarak, iki ülke arasında yapılan anlaşmalara ilişkin eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin, dünyada en çok nadir toprak elementleri rezervine sahip 5'inci ülke olduğunu söyleyen Özel, "Çin ve ABD'nin dünyadaki nadir toprak elementleri rezervleri için bir savaş verdiğini, ABD'nin, ülkesindeki nadir toprak elementlerine karşılık Ukrayna'ya destek verdiğini" ifade etti.

Eskişehir'deki nadir toprak elementleri rezervleri konusunda ABD ile anlaşma yapıldığını iddia eden Özel, "Bu elementleri toprağın içinde, karışım halinde, başka cevherin içinden alacaklar, 2002 derecede birini, 2005 derece sıcaklıkta birini damıtacaklar, teknoloji ellerinde, orada yapacaklar. Bizden 1 liraya alacaklar. Bunu damıtacaklar, mikron düzeyinde kullanacaklar, ürettiği cep telefonunu Türkiye'ye satacaklar. Meselenin özü şu, 1 liraya aldığı şey bize 1000 liraya geri dönecek." diye konuştu.

Özel, Türkiye'de nadir toprak elementlerini işleyecek teknoloji olmadığı için böyle bir anlaşma yapıldığını ileri sürdü.

"Türkiye nadir elementlerle ilgili ayağa kalkmalıdır" diyen Özel, "AK Parti'lilere de MHP'lilere de çağrımdır, millete şikayet ediyorum, nadir elementler Türkiye'nin geleceğidir, Trump'a verilemez, sahip çıkalım, sattırmayalım. Gençlerimizin geleceğini kurtaralım." dedi.

