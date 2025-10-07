Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'in yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuşuyor.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, 28. dönem TBMM 4. yasama yılının ilk grup toplantısında hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımızı takip eden muazzez vatandaşlarımızı en halisane duygularımla selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Yeni yasama yılının ülkemize, siyaset hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum. TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 105 yılda gazi Meclis'te görev yapıp ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet hayatta olanlara da uzun ömür diliyorum.

"CHP baltayı taşa vurmuştur"

TBMM, aziz milletimizin göz bebeği ve iradesinin tecelligahıdır. TBMM demokrasinin can damarıdır. TBMM devletimizin kurucu temelidir, Türk milletinin ta kendisidir. Milletin verdiği vekalet görevini taşımak ve temsil etmek her vekilin başlıca sorumluluğudur.

Burası boykot ve protestolara sahne olup ucuz gösterilere sahne olacak bir yer değildir. Yeni yasama yılı açılış oturumunda sudan bahaneler ile katılmayan, milletin iradesine saygısızlık yapan CHP baltayı taşa vurdu.

Gafil cüretgarlık ile bayağı gerekçelere sığınmayı tercih etmiştir. Kendi düşenin dövünmeye hakkı yoktur. Sadece cumhurbaşkanımızı ve meclisimizi değil Türk milletini de yok saydığı ortada. Demokratik sonuçlarına katlanacaklar.

Meclis açılışı oturumu hemen ardından sayın Kurtuluş'un davetine katılan parti başkanlarının yan yana olmaları milletimizi umutlandırmıştır. Teşekkür eden tek kare fotoğrafa milli iradenin özlemleri yansımıştır.

Görüşlerimizi farklı olabilir ama hepimiz Türk milletinin evladıyız. Sesimizi değil sadece sözümüzü yükseltmeliyiz. Birlik olmak yerine kutuplaşmanın kime ne faydası olacaktır. Kutuplaşmanın ve yıkmanın getirecekleri nelerdir?

"CHP'nin siyaseti sakat bir siyasettir"

Emek sarf etmeden mevki kazanmaya alışmışlardır. CHP'nin siyaseti sakat bir siyasettir. Bunun millete vereceği hiçbir şey yok. Özel'in malum kare ilgili günlerce süren sözleri içten içe derinleşen bir kıskançlığın şifresidir.

O fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafıdır. Rüşvet çamurunun elbette siyasi sonuçları olacaktır. Egemenliğin yegane kaynağı büyük Türk milletidir. Söz milletindir, karar milletindir, hüküm milletindir. Mandacıların izini sürmek isteyen çıkarsa tavsiyem CHP'ye bakmalarıdır.

"Özgür Bey'in nasıl bir dolduruşa getirildiği az çok malumunuzdur"

Mavi vatana masal diyenler çıkacaktır. Karabağ zaferinden rahatsız olanlar görülecektir. Yabancı ülkelerden aman dilenenlerin eşkali belirlenecek. Camdan evi olanlar komşuya taş atmadan önce iyi düşünmelidir. Özgür Bey'in nasıl bir dolduruşa getirildiği az çok malumunuzdur.

Kendisine ve partisine yazık etti. BM'de Dünya Türkiye'yi konuşmuşken CHP freni boşa almış şarambole yuvarlanmıştı. Bu CHP'den hiçbir halt olmaz olamaz. Mahkeme kapılarına yüz sürmeleri kendi iç meseleleridir. Mahkeme kararları, YSK çıkışları, karşılıklı çıkışlar bölünme eşiğindeki CHP'yi gün yüzüne çıkarmaktadır. Tüm taraflar CHP'lidir.

CHP'de kılıçlar çekilmiş ve ortak akıl kayboldu. Her önüne geleni suçlamaları omurgalı değildir. İstikrarsızlıkları Türk demokrasi ve siyasi hayatını olumsuz etkileyecektir. CHP'nin yüzleşmesi gereken yolsuzluk iddiaları vardır ve ortadarı. Özgür beyin savcılar ile uğraşması suçluluk psikolojisinin yansımasıdır. İBB yolsuzluk ve rüşvetin pençesinde ekosistemin etkisi altındadır. Gayrimeşru işlerin hesabını vermeleri şarttır. Yargılamanın derhal başlaması da dileğimizdir."



