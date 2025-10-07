Boğazına simit kaçan öğrenci, öğretmenleri tarafından kurtarıldı

Teneffüste yaşanan olayda öğrencinin nefes almakta zorluk çektiğini fark eden nöbetçi öğretmeler Ahmet Çömek ve Ethem Özgen, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki simit parçasını çıkardı.

