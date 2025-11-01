20 Yıl Hizmet Sonrası İstifa Etmeyi Düşünen Memur Nasıl Hareket Etmeli?

Soru : Merhabalar. Benimde emeklilik ile ilgili bir sorum olacak 2005 te özelde hemşire(bayan) olarak işe başladım sigortalı 2100 günüm var 2012 de 4/b li olarak 200 günüm var 2012 Ağustostan itibaren de kadrolu memurum 1/1, 7230 günüm var 20 yıl doldu ne zaman emekli olabilirim yaş bekleyip ayrılmak işi bırakmak istiyorum uygun olur mu ? Ayrıca yaş beklemek için dilekçe mi vererek çıkmak gerekli, yoksa istifa edip yaşımı beklemek gerekli? Ayrıntılı bilgiye nasıl ulaşabilirim nereye başvurmak gerekli? Birde hemşirelikte 17 yıl yoğun bakımda çalıştım yıpranma payı ilavesi nasıl oluyor nerden başvurmak gerekiyor? Teşekkürler

Detaylar/Değerlendirmeler:

8 Eylül 1999 sonrası ilk defa çalışma hayatına (işçi, esnaf, memur) girenler kadın ve erkek fark etmeksizin emeklilik kazanımları için mutlaka 25 tam hizmet yıl (işçi, esnaf, memur, borçlanılan süreler, yıpranma payları dahil) şartı aranmaktadır.

8 Eylül 1999 tarihi ile 1 Ekim 2008 tarihi arasında işçi, esnaf olarak geçen hizmetleri olup da 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olanların emeklilik yaşlarının ve hizmetlerin hesabında 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü esas alınır ve bu madde hükmüne göre de kadın ve erkek memurların 25 yıl hizmet, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşın dolumu şartı aranır.

Ayrıca, kadın ve erkek memur için ayrıca 15 tam hizmet yılı ve 61 yaşını doldurduklarında da emeklilik hakları bulunmaktadır.

Diğer bir husus, yaşı beklemek üzere istifa eden memurların, yaş grubunu tamamladığı tarihten hemen sonra, aylık ödemelerinde hak kaybı olmaması için mutlaka yaşın dolumunu müteakip SGK na müracaat etmeleri gerektiğini de belirtebiliriz.

Ayrıca, yıpranma payı konusundaki işlemlerin, kişilerin talebi olmaksızın Kurumlarca otomatik olarak yapılan bir işlem olduğunu değerlendirdiğimizden, sizin de yıpranma paylarınızın SGK sistemlerine Kurumunuzca bildirilmiş olduğunu değerlendirmekteyiz. Ancak, sağlık çalışanlarına yıpranma payı 2018 yılından itibaren verilmeye başlandığını ve emeklilik yaş haddinden indirilebilmesi için en az 3600 gün yıpranma payı olan görevlerde geçmiş olan hizmetlerinde olması gerektiğini belirtmek isteriz.

Belirttiğimiz konuları da içeren yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için aşağıdaki adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Özetle, 1 Ekim 2008 tarihinden önce SGK primleri tam olarak ödenmiş şekilde çalışması olan memurlardan yaş şartını yerine getirmek için istifa etmeyi düşünenlerin Kurumlarına, emeklilik yaşını tamamlamak için istifa ettiğini belirtir şekilde yazılı müracaatla bildirmesi ve bunun sonucunda alınacak onay sonrası görevlerinden ayrılmasında fayda olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca, görevinden ayrılan memurun yine memur statüsünden emekli olmayı düşünenlerin yaş gruplarını dolduracakları tarihe kadar, işçilik, esnaflık gibi zorunlu çalışmalarının olmaması gerekir. Şayet olur ise ve bu süre 3 yıl 6 ay dahil daha fazla olduğunda, 2829 sayılı hizmetlerin bütünleşmesine dair kanun gereği memur statüsünden emekli olunamaz. Durumlarına göre diğer statülerde emekli olurlar.

Bu minvalde sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış olmanız nedeniyle emeklilik şartlarından olan hizmet yılınız 25 yıl olmaktadır. 25 yıl hizmet içerisine özel sektörde ve 4/B statüsünde geçen süreler de dahil edilecektir.

Emeklilik şartlarından olan yaş grubunuz ise kadın memur olmanız nedeniyle 58 yaşınızı dolduracağınız tarih olacaktır.

Şayet, emeklilik yaşınızı beklemek üzere istifa etmeyi düşünüyor iseniz 20 yıl hizmet yeterli olmaz, mutlaka 25 tam hizmet yılınızı tamamladıktan sonra yapmanız gerektiğini özellikle belirtmek istiyoruz.

Ayrıca, yine özellikle belirtmek istediğimiz konu, yukarıda da adresini verdiğimiz değerlendirmemize konu olan emekli ikramiyesi konusudur. Şayet istifa sonrası zorunlu olarak işçi, esnaf vb. gibi çalışmalarınız olduğunda, memur olarak emekli olsanız da son statünüz memurluk olmayacağından, memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmez.

NOT: 1-Değerlendirmelerimiz bu şekilde olmaktadır. Tavsiyemiz (özellikle yıpranma payı süreniz hakkında), yine de bu konularda Kurumunuzdan da ayrıca bilgi almanızı tavsiye etmekteyiz.

NOT: 2-

Hizmet yılını dolduran memur yaş grubunu beklemek istediğinde, çalışmış olduğu Kuruma, "Sosyal Güvenlik Kanunları gereği emeklilik için aranılan 25 hizmet yılımı doldurdum. Emeklilik yaş şartını sağlayacağım ....... tarihte emekli aylığı bağlanması için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 20 ve 94 üncü maddelerinde belirtilen hükümler gereği görevimden .......... tarihi itibariyle istifa etmek suretiyle ayrılmak istiyorum." şeklinde bir dilekçe verilmesinin ve bu dilekçe gereğinin sonucunun beklenmesi gerektiğinin yeterli olacağını söyleyebiliriz.