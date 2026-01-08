Manevi tazminat davalarında vekalet ücreti kuralı değişti

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 10'uncu maddesinde değişikliğe gidildi. Manevi tazminat davalarında avukatlık ücretini düzenleyen maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı. Değişiklik, yayımlandığı tarih itibarıyla uygulanmaya başladı.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde ne değişti?

Resmi Gazete'de yayımlanan Tarife'ye göre, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 10'uncu maddesinin ikinci fıkrası tamamen yürürlükten kaldırıldı. Kaldırılan hüküm, manevi tazminat davalarında davanın kısmen reddi halinde, karşı taraf vekili lehine hükmedilecek avukatlık ücretinin, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemeyeceğini öngörüyordu.

Bu sınırlamanın kaldırılmasıyla birlikte, kısmi ret durumlarında karşı vekalet ücretinin üst sınırına ilişkin açık bir düzenleme Tarife metninden çıkarılmış oldu.

Manevi tazminat davalarında mevcut ücretlendirme nasıl?

Yapılan değişiklik sonrası Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 10'uncu maddesi şu çerçevede uygulanmaya devam edecek:

Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden, Tarife'nin üçüncü kısmına göre belirlenecek.

Davanın tamamının reddi halinde, avukatlık ücreti Tarife'nin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunacak.

Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilebilen diğer taleplerle birlikte açılması durumunda, manevi tazminata ilişkin avukatlık ücreti ayrı bir kalem olarak hesaplanacak.

Ancak artık, kısmen ret halinde karşı taraf vekalet ücretinin davacı vekili lehine belirlenen ücreti aşamayacağına dair özel bir sınırlama Tarife'de yer almıyor.

Yürürlük tarihi

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde yapılan bu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.