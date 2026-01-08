CMK avukat ücretleri 2026 tarifesi yayımlandı

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 8 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2026 Yılı Tarifesi yürürlüğe girdi. Tarife, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak.

CMK görevlendirmelerinde 2026 yılı ücretleri belirlendi

Yayımlanan Tebliğ'e göre, soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen avukatlara yapılacak ödemeler, görev alınan aşama ve mahkeme türüne göre yeniden düzenlendi. Tarifenin amacı, CMK kapsamında sunulan zorunlu hukuki yardımlar karşılığında ödenecek meblağları belirlemek olarak açıklandı.

Soruşturma ve ilk aşama ödemeleri

2026 yılı tarifesine göre;

Soruşturma evresinde takip edilen işler için: 4.027 TL

Sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için: 6.273 TL

ödenecek.

Asliye ve ağır ceza mahkemelerinde avukatlık ücretleri

Mahkeme türlerine göre belirlenen ödemeler ise şu şekilde:

Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 6.904 TL

Seri muhakeme usulü kapsamında takip edilen işler: 2.883 TL

Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 12.387 TL

Çocuk mahkemeleri ve özel görevli mahkemeler

Tarifede çocuklara özgü yargılama mercileri ile bazı özel mahkemeler için de ayrı ücretler belirlendi:

Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar: 6.904 TL

Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 12.387 TL

İcra Ceza, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri ile İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar: 6.904 TL

Kanun yollarında ödenecek tutarlar

İstinaf ve temyiz aşamalarında duruşmalı davalar için ödenecek avukatlık ücretleri de artırıldı:

Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar: 12.387 TL

Yargıtay'da görülen duruşmalı davalar: 13.945 TL

Yürürlük tarihi

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2026 Yılı Tarifesi, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere, Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, 2026 yılı içinde yapılan CMK görevlendirmelerinde yeni ücretler esas alınacak.

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2026 YILI TARİFESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tarife

MADDE 4- (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 4.027,00 TL,

b) Sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 6.273,00 TL,

c) Asliye ceza mahkemeleri:

1) Takip eden davalar için 6.904,00 TL,

2) Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 2.883,00 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 12.387,00 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 6.904,00 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 12.387,00 TL,

e) İcra Ceza ve Fikri ve Sınai Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 6.904,00 TL,

f) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 12.387,00 TL,

2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 13.945,00 TL,

ödenir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu tarife 1/1/2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.