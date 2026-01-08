Kamu işçilerine ikramiye ödemesi tarihleri belli oldu

Yeraltı maden işletmelerinde çalışan işçilere yönelik ikramiye ödemesi ise bu yıl 23 Aralık'ta hesaplara yatırılacak.

Buna göre, kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 26 Ocak Pazartesi Günü gerçekleştirilecek.

