1 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI,

- Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Acil Tıp Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ,

- Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esra BİBEROĞLU ÇELİK,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince görevlendirilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Furkan YILDIZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevinden alınmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Esma GÜLÇİÇEK CAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan;

- Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğüne Zafer ATEŞ,

- İkili İlişkiler Genel Müdürlüklerine Korkut GÜNGEN, Togan ORAL, Tugay TUNÇER, Mustafa PULAT ve Volkan IŞIKÇI,

- Destek Yurtdışı Genel Müdür Yardımcılığına Çınar ERGİN,

- Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Fazıl ŞEKERCİ,

-NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcılığına Ali Emre ÖZEN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;

- Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup TURAN,

- Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar KOÇAK,

görevden alınmış,

- Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan KÖKREK,

- Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat KÜÇÜKALİ,

- Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet YİĞİT,

- Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih SADOGLU,

- Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Beraat ŞAHİN,

- Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman EKİCİ,

- Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İlhan SAZ,

- Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Uygar KESKİN, atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Alpaslan AKKURT atanmıştır.

Türk Standardları Enstitüsünde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Suat SAVAŞ atanmıştır.

31 Ekim 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI