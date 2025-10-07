Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Ak Parti'den Kartal Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Togg 4More serisi siparişe açıldı: Fiyatlar belli oldu
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
AYM Başkanı: Aileyi korumak Anayasa'nın temel ilkelerindendir

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, "Anayasa Mahkememiz, Anayasa'da yer alan ve aile kurumunu koruyan düzenlemeleri yorumlarken ailenin önemine vurgu yapmakta, toplumun en küçük ve aslında en temel birimi olan ailenin ne denli vazgeçilmez olduğunun bilinciyle hareket etmektedir." ifadesini kullandı.

07 Ekim 2025
AYM Başkanı: Aileyi korumak Anayasa'nın temel ilkelerindendir

AYM'den yapılan açıklamaya göre, Yüksek Mahkeme tarafından Yüce Divan Salonu'nda "Anayasal Perspektifte Aile Hayatı ve Aile Hayatına Saygı Hakkı" teması ile 13. Uluslararası Yaz Okulu Programı düzenlendi.

İki gün süren programa, 30 farklı ülkenin anayasa mahkemesi ve muadili kurumları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden 66 temsilci katıldı.

Açılışta konuşan AYM Başkanı Kadir Özkaya, 13. Uluslararası Yaz Okulu temasının, aile hayatına saygı hakkı olarak belirlendiğini aktararak şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkememiz, Anayasa'da yer alan ve aile kurumunu koruyan düzenlemeleri yorumlarken ailenin önemine vurgu yapmakta, toplumun en küçük ve aslında en temel birimi olan ailenin ne denli vazgeçilmez olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Ailenin korunması ve aile hayatına saygı hakkı AYM'nin hem norm denetimi hem de bireysel başvuru kararlarına da sıklıkla konu olmaktadır. Bu hak, hem Anayasa'da hem de taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de güvence altında olduğundan, Mahkememiz aile kurumunu ilgilendiren birçok konuda içtihat ortaya koymuştur. AYM'ye göre aile hayatına saygı hakkı, resmi makamların aile hayatına müdahale edememesi ile kişinin aile hayatını kendi anladığı gibi düzenleyip yaşayabilmesini güvence altına almaktadır."

Özkaya, Gazze'deki soykırıma da değinerek, "Bugün Gazze'de aileler ve hatta kuşaklar yok ediliyor. Bu korkunç katliam, aile hakkı dahil temel hak ve özgürlüklerin tamamını en ağır şekilde ihlal etmektedir. Bu zulüm ve katliamların en kısa zamanda son bulmasını yürekten diliyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Yaz Okulu programı oturumlarla devam etti.

Tematik tartışmaların yapıldığı oturumlarda konuk heyetler, "Anayasal Perspektifte Aile Hayatı ve Aile Hayatına Saygı Hakkı" başlığı altında sunumlarını gerçekleştirdi.

Program, AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın katılımcılara sertifikalarını vermesiyle sona erdi.

