Sındırgı'da peş peşe artçı depremler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'deki 6.1'lik depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. İlçede peş peşe 3.8 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Sındırgı'da saat 03.50'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. 5.37 kilometre derinlikteki sarsıntıdan 1 dakika sonra 03.51'de bu defa 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği de 7 kilometre olarak ölçüldü.

10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki depremden 2.5 ay sonra Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 27 Ekim'de yine aynı büyüklükteki bir depremle sarsılmıştı.