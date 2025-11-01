Hava yolu şirketi kilolu yolculardan iki koltuk parası alacak

Southwest'in mevcut sisteminde kilolu yolcular, isterlerse fazladan bir koltuğu önceden satın alıp uçuştan sonra ücret iadesi talep edebiliyor, isterlerse de havaalanında ücretsiz ek koltuk isteyebiliyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte önceden ödeme zorunlu hale gelecek, ancak para iadesi garanti edilmeyecek.

Şirketten yapılan açıklamada, "Gelecek yıl başlayacak koltuk atama sistemine hazırlık kapsamında bazı politikalarımızı güncelliyoruz. Daha önce ek koltuk politikamızı kullanan müşterilere, koltuklarını rezervasyon sırasında satın almalarını öneriyoruz" denildi.

Yeni kurala göre, uçuş dolu değilse ve iki bilet aynı sınıfta alınmışsa, yolcu 90 gün içinde iade talebinde bulunarak ikinci bilet ücretini geri alabilecek.

"Uçuş deneyimini herkes için kötüleştirecek"

Florida merkezli seyahat danışmanı Jason Vaughn, değişikliğin yalnızca kilolu yolcuları değil, tüm yolcuları olumsuz etkileyeceğini söyledi.

"Mevcut sistem, hem kilolu yolcuların hem de diğer yolcuların rahat etmesini sağlıyordu. Bu değişiklik, herkesin uçuş deneyimini kötüleştirecek," dedi.

Vaughn, bu adımı Southwest'in sadık müşterileri için "bir başka hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek, "Artık kimin müşterisi olduklarını bile bilmiyorlar. Kimliklerini kaybettiler," ifadelerini kullandı.

Kar baskısı altında yeniden yapılanma

Şirket son dönemde düşen gelir ve yatırımcı baskısı nedeniyle mali olarak zor günler geçiriyor.

Southwest, geçtiğimiz yıl fazla bacak mesafesi için ek ücret uygulaması başlatmış ve gece uçuşlarını (red-eye flights) gündemine almıştı.

Yeni koltuk politikası, Southwest'in uzun yıllardır sürdürdüğü "uçakta yer seçimini serbest bırakma" uygulamasına da son veriyor. Havayolu ayrıca, geçmişte "ücretsiz bagaj hakkı" politikasıyla rakiplerinden ayrılıyordu; bu avantaj da Mayıs 2025'te kaldırılmıştı.