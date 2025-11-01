Hava yolu şirketi kilolu yolculardan iki koltuk parası alacak

Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Ana sayfaHaberler Dünya

Hava yolu şirketi kilolu yolculardan iki koltuk parası alacak

ABD merkezli hava yolu şirketi Southwest Airlines, uçak koltuklarının kol dayama sınırına sığmayan yolcuların artık uçuş öncesinde ek bir koltuk satın almasını zorunlu kılacağını açıkladı. Uygulama, havayolunun koltuk atama sistemine geçeceği 27 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Kasım 2025 10:12, Son Güncelleme : 01 Kasım 2025 10:12
Yazdır
Hava yolu şirketi kilolu yolculardan iki koltuk parası alacak

Southwest'in mevcut sisteminde kilolu yolcular, isterlerse fazladan bir koltuğu önceden satın alıp uçuştan sonra ücret iadesi talep edebiliyor, isterlerse de havaalanında ücretsiz ek koltuk isteyebiliyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte önceden ödeme zorunlu hale gelecek, ancak para iadesi garanti edilmeyecek.

Şirketten yapılan açıklamada, "Gelecek yıl başlayacak koltuk atama sistemine hazırlık kapsamında bazı politikalarımızı güncelliyoruz. Daha önce ek koltuk politikamızı kullanan müşterilere, koltuklarını rezervasyon sırasında satın almalarını öneriyoruz" denildi.

Yeni kurala göre, uçuş dolu değilse ve iki bilet aynı sınıfta alınmışsa, yolcu 90 gün içinde iade talebinde bulunarak ikinci bilet ücretini geri alabilecek.

"Uçuş deneyimini herkes için kötüleştirecek"

Florida merkezli seyahat danışmanı Jason Vaughn, değişikliğin yalnızca kilolu yolcuları değil, tüm yolcuları olumsuz etkileyeceğini söyledi.

"Mevcut sistem, hem kilolu yolcuların hem de diğer yolcuların rahat etmesini sağlıyordu. Bu değişiklik, herkesin uçuş deneyimini kötüleştirecek," dedi.

Vaughn, bu adımı Southwest'in sadık müşterileri için "bir başka hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek, "Artık kimin müşterisi olduklarını bile bilmiyorlar. Kimliklerini kaybettiler," ifadelerini kullandı.

Kar baskısı altında yeniden yapılanma

Şirket son dönemde düşen gelir ve yatırımcı baskısı nedeniyle mali olarak zor günler geçiriyor.

Southwest, geçtiğimiz yıl fazla bacak mesafesi için ek ücret uygulaması başlatmış ve gece uçuşlarını (red-eye flights) gündemine almıştı.

Yeni koltuk politikası, Southwest'in uzun yıllardır sürdürdüğü "uçakta yer seçimini serbest bırakma" uygulamasına da son veriyor. Havayolu ayrıca, geçmişte "ücretsiz bagaj hakkı" politikasıyla rakiplerinden ayrılıyordu; bu avantaj da Mayıs 2025'te kaldırılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber