Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
1 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak

Elektrik desteğinde yeni dönem yeni yılla birlikte başlayacak. Tüketimi yıllık 4 bin kilovatı aşan aboneler destek kapsamından çıkarılacak. Aylık 333 kilovatı aşmayanlara ise destek verilmeye devam edilecek.

Elektrik destekleri devam edecek, limitler güncellenecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik destekleri için harekete geçti. Desteklerde daha adil dağılım sağlanacak. Düzenlemeyle enerji kaynaklarının verimli kullanılmasının teşviki de amaçlanıyor.

2026'da mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limiti 4 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Tüketimi yıllık 4 bin kilovatı aşanlar destek kapsamından çıkacak. Bu rakam aylık ortalama 333 kilovata denk geliyor. Fatura karşılığı ise 984 lira olarak belirlendi. Türkiye'de tüketim ortalaması ise aylık 200 kilovat.

Türkiye'de 43 milyona yakın mesken abonesi bulunuyor. Limiti aşan 2,5 milyon abone olduğu öngörülüyor. Düzenlemeden abonelerin yüzde 6'sının etkilenmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemeden bazı gruplarsa muaf tutulacak. Bunlar, AFAD'ın geçici barınma evleri, camiler, kur'an kursları, cemevleri, ibadethaneler, cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, gaziler ve tarımsal faaliyette bulunan tüketiciler olarak belirlendi.

Elektrik tarifesinde yeni uygulama 1 Ocak'ta başlayacak.

