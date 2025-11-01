Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, İstanbul Maratonu nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

01 Kasım 2025
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 03.00'ten maratonun bitimine kadar güney Zincirlikuyu ayrımı, kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası, Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek), Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 güney katılım (Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek), Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü üzerinden D-100 kuzey katılım, Mahiriz Caddesi Altunizade Köprüsü üzeri D-100 kuzey yola katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım, Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi ve Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan Kuzey Çevre Yolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacak.

Güney O-1 kara yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer ayrımına yönlendirilecek. Akım, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ayrımlarından Çamlıca Bağlantı Yolu'na, Çamlıca Gişeler'den gelen akım ise Ünalan Ataşehir-Çamlıca istikametine verilecek.

Yıldız Posta ve Esentepe istikametine, Beşiktaş istikametine mecburi yön verilirken Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön uygulaması yapılacak.

Bu kapsamda saat 06.00 itibarıyla kapatılacak yollar ise şöyle:

"Rauf Orbay Caddesi Florya ile Yenikapı istikametleri, bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Unkapanı ile Bakırköy istikametleri, bu caddeye çıkan tüm yollar, Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Alayköşkü Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Alemdar Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Divan Yolu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü trafiğe kapatılacak) Sarayburnu ve Unkapanı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacak) ve buraya çıkan tüm yollar, Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır ve buraya çıkan tüm yollar, Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve buraya çıkan tüm yollar ve Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar."

Kapatılan yollara alternatif olarak Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni Havalimanı Caddesi, Eski Havalimanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve D-100 kara yolu kullanılabilecek.

