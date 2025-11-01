Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü

İstanbul'da evde çocuklarıyla tartışan bir kişi, 9 yaşındaki oğlunu ve araya girmeye çalışan kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fatih Y. henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklarıyla tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda baba Fatih Y. evde oğlu H.Y.Y'ye (9) bıçakla saldırdı.

Aynı apartmanda oturdukları öğrenilen ve olayı öğrenince müdahale etmek isteyen amca Metin Y. de araya girmek isterken kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Y.Y. ile amca Metin Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan baba Fatih Y'yi gözaltına aldı.

