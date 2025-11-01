Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
KKM bakiyesi 7,4 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin eylülde 7,4 milyar dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
01 Kasım 2025
TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin eylül ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi eylülde 2,3 milyar dolar azalarak 9,7 milyar dolardan 7,4 milyar dolara geriledi.

Eylülde gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 7,2 milyar dolara inerken, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise değişim göstermeyerek 200 milyon dolar olarak kaydedildi.

