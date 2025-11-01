Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Yargıda yapay zeka dönemi: Karar destek sistemleri güçlendirilecek

Adalet Bakanlığınca, yargıda yapay zekanın getirdiği imkanlar dikkate alınarak karar destek sistemleri güçlendirilecek, yapay zeka temelli öneri sistemleri geliştirilecek.

Hukukun üstünlüğü ve hukuk devletinin gerekleri doğrultusunda, yargı süreçlerinin adil, hızlı ve etkin yürütülmesi, öngörülebilir olması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve adalet sistemine duyulan güvenin daha da artırılması 2026'da da temel amaç olacak.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığınca uyulacak politika ve tedbirlerle, vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması adına yargıda dijital teknolojiler daha fazla kullanılacak. Bu doğrultuda güncel teknolojilerle uyumlu ve siber önlemleri güçlendirilmiş yeni UYAP yazılımı tamamlanacak.

Yapay zekanın getirdiği imkanlar dikkate alınarak karar destek sistemleri güçlendirilecek, yapay zeka temelli öneri sistemleri geliştirilecek. Yargıda yapay zeka uygulamalarının etik ve hukuki çerçevesini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılacak.

Ayrıca adli tıp hizmetlerinde de yapay zekanın daha etkin kullanılması sağlanacak.

Bilişim teknolojileri üzerinden duruşmalara katılım sağlanmasına imkan veren sistemler yaygınlaştırılacak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kurulumu yapılan mahal sayısı da artırılacak.

Hakim ve savcıların disiplin süreçleri gözden geçirilecek

Yargıda uygulanacak politika ve tedbirlerle, yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığının güçlendirilmesi adına hakim ve savcıların disiplin süreci hukuki öngörülebilirlik, hakimlik teminatı ve hak arama hürriyeti çerçevesinde gözden geçirilecek.

Bu kapsamda, disiplin süreci kapsamında verilen tüm kararlar, kişisel verilerin güvenliğini ihlal etmeyecek şekilde hakim ve savcıların erişimine açık hale getirilecek. Öte yandan, hakim ve savcıların disiplin süreçlerinde, daha önce benzer konulardaki emsal niteliği taşıyan kararlar dikkate alınacak.

İş yüküne göre yeni mahkemeler kurulacak

Yargıda uygulanacak politika ve tedbirlerden biri de makul sürede yargılanma hakkına ilişkin olacak. Bu kapsamda, iş yükü ve davaların ortalama görülme sürelerine ilişkin ihtiyaç analizi yapılarak, ihtiyaç doğrultusunda yeni mahkemeler kurulacak. İstinaf mahkemelerinin daire sayıları da iş yüküyle orantılı biçimde, ihtisaslaşmayı sağlayacak şekilde artırılacak.

Yargı süreçlerini hızlandırma adına, bilirkişi sisteminin etkinliğinin artırılması için de çalışmalar yürütülecek.

Bu kapsamda, ihtiyaç duyulan alanlarda bilirkişilere yönelik eğitimler verilecek. Bilirkişilerin performansına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek, ihtiyaçlara uygun düzenlemeler yapılacak. Ayrıca bilirkişilik hizmetlerinde standart sağlanması ve raporların daha kısa sürede hazırlanması için "özel hukuk tüzel kişisi bilirkişiliği" uygulaması yaygınlaştırılacak.

Yargının iş yükünün hafifletilmesi ve uyuşmazlıkların daha kısa sürede çözüme kavuşturulması adına, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri de geliştirilecek. Konuyla ilgili toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülecek, ihtiyari arabuluculuk uygulamasının etkinliği artırılacak.

