Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Ak Parti'den Kartal Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Togg 4More serisi siparişe açıldı: Fiyatlar belli oldu
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim

BDDK'nın temmuzda başlattığı kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma uygulaması 10 Ekim 2025'te sona eriyor. Bu tarihe kadar bireysel borçlular, 48 aya kadar yapılandırma ve azami yüzde 3,11 faiz oranından yararlanabilecek.

Haber Giriş : 07 Ekim 2025 23:20, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 23:48
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tarafından açıklanan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandırma fırsatı 10 Ekim 2025'te sona eriyor.

BDDK, yapılandırma düzenlemesini temmuz ayında hayata geçirdi. Uygulamanın 3 ayla süreyle geçerli olacağı duyuruldu.

Alınan kararla bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 aya kadar yapılandırma imkanı sunuluyor. Ancak BDDK kararında da belirtliği üzere uygulamanın geçerlilik süresi 3 gün sonra doluyor.

Alınan kararda kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlediği aktarıldı.

Yapılandırmadan kimler faydalanabiliyor?

Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabiliyor.

Kredi kartı yapılandırmasında sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmeyen kartlar da dahil ediliyor.

İhtiyaç kredisi yapılandırmasında da gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi.

Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınıyor ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabiliyor.

