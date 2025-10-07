Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tarafından açıklanan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandırma fırsatı 10 Ekim 2025'te sona eriyor.

BDDK, yapılandırma düzenlemesini temmuz ayında hayata geçirdi. Uygulamanın 3 ayla süreyle geçerli olacağı duyuruldu.

Alınan kararla bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 aya kadar yapılandırma imkanı sunuluyor. Ancak BDDK kararında da belirtliği üzere uygulamanın geçerlilik süresi 3 gün sonra doluyor.

Alınan kararda kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlediği aktarıldı.

Yapılandırmadan kimler faydalanabiliyor?



Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabiliyor.

Kredi kartı yapılandırmasında sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmeyen kartlar da dahil ediliyor.

İhtiyaç kredisi yapılandırmasında da gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi.

Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınıyor ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabiliyor.