Şehidin hayrına yapılan çeşme 3'üncü defa tahrip edildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 5 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca, çığ altında kalarak şehit oldu. Memleketi Eskişehir'de toprağa verilen şehidin hayrına Sarıcakaya yolu üzerinde hayrat çeşmesi yaptırıldı. Çeşmenin üzerine şehit Karaca'nın fotoğrafı ve Türk bayrağı konulurken, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır" yazısı yazıldı.

Çeşmedeki şehit fotoğrafı ve Türk bayrağı yerinden söküldü

Birçok kişinin su almak için gittiği Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca Hayratı'na yakın tarihte bir saldırı gerçekleştirildi. Henüz kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından, çeşmenin üzerindeki şehit fotoğrafı ve Türk bayrağı olduğu gibi yerinden söküldü. Sosyal medyada gündem olan çirkin olay, vatandaşların tepkisini topladı. Öte yandan çeşmenin etrafındaki çöp ve alkol şişelerinin çokluğu dikkat çekti. Şehit Karaca ailesi, belediyeden çeşme etrafında düzenleme ve temizlik çalışması yapılmasını istedi.

Aynı çeşme daha önce 2 defa daha tahrip edildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca Hayratı, önceki yıllarda bir kez daha bu şekilde tahrip edildi. 2022 yılında, mermerdeki Türk bayrağı kimliği belirsiz kişilerce defalarca çizildi. Şehidin hayrına yapılan çeşme, son yaşanan olayla birlikte toplam 3 defa tahrip edilmiş oldu. Bir oğulları daha jandarma personeli olan şehit ailesi, olayı öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Çeşmeye kim veya kimlerin neden zarar verdiğine anlam veremeyen aile, yetkili kurumların olayla ilgili çalışma başlattığını ve kendilerini bilgilendirdiğini belirtti.

"Böyle her sene yapılıyor, yaramızı deşiyorlar"

Şehidin babası Yasin Karaca, "Bu çeşmeyi ilk yaptırdığımızda 1 yıl falan hiçbir şey olmadı. Sonra talihsiz bir olay oldu. Şehidimizin resmini kazıyıp aldılar, bayrağın üzerini çizdiler. Biz tekrar yaptırdık. Burada sağ olsun, Eskişehir Valiliğimiz ve Jandarma Alay Komutanımız Erhan Paşa çok duyarlı davrandılar. Bir şehit babası, Türk vatandaşı olarak maalesef ki böyle bir olay gerçekleştiği için çok üzüldüm. Bu 3'üncü sefer olacak. Geçen sene yapıldı, evvelsi sene yine yapıldı. Böyle her sene yapılıyor. Kimseyle şahsi bir husumetimiz yok. Bu kişi vatanını, milletini sevmeyen birisi. Bu insanlarla aynı havayı solumaktan çok üzüntü duyuyoruz ama maalesef ki ülkemizde böyle kişiler de çıkabiliyor. Yaramızı deşiyorlar" dedi.

"Oğlumuzun hayratı olsun, gelip geçen dua okusun diye düşünmüştük"

Öte yandan, çeşmenin çevresinde bulunan çok sayıda atık madde ve alkollü içecek şişeleri göze çarpıyor. Bu duruma da değinen Karaca, çeşmenin özellikle Kurban Bayramı'nda çok kirletildiğini söyledi. Karaca, "Buradan Tepebaşı Belediyemize sesleniyorum; eğer oraya 1-2 araba mozaik ve çevre temizliği yaptırabilirse gerçekten çok seviniriz, minnettar kalırız. Etrafta alkol ve pet şişeleri var. Biz burada oğlumuzun hayratı olsun, gelip geçen dua okusun diye düşünmüştük" şeklinde konuştu.

"Bir şehit annesi olarak tekrar kalbime bıçağı sokan kimdir?"

Şehidin annesi Nurhan Karaca ise şunları söyledi:

"Benim oğlum asker olmayı çok istiyordu. Askerliği, jandarmalığı, polisliği, vatanını, milletini, bayrağını çok seven bir çocuğumdu. 2020 yılında Van'da çığ düştü. İsteyerek oraya arama-kurtarma çalışmalarına gitti. 43 kişi çığ altında kaldılar, oğlum şehit oldu. Bir şehit annesi olarak bana bunu yapan, tekrar kalbime bıçağı sokan, beni üzen kimdir? Ben bunu bir terörist olarak görüyorum. Bayrağa hainlik, şehide hainlik, çocuğuma hainlik. Ne yapmak istiyorsa benim karşıma çıksın, bana yapsın ama çocuğuma, benim şehidime, bayrağıma, vatanıma yapmasın. Bizi üzmesin."

"Komutanımız bu konuya müdahale ettiklerini söyledi"

Olayı öğrendikten sonra kalbinin yandığını ve bir daha oraya gidemediğini dile getiren Karaca, Muttalip Jandarma Karakol Komutanı'nın kendisine olan ziyaretini anlattı. Karaca, "Ben, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Muttalip'teki karakol komutanımız geldi, 'Ablacım, sen hiç üzülme. Biz valimizin izniyle müdahale ediyoruz. Oraya kamera taktık, tekrar fotoğrafını değiştiriyoruz ve bayrağımızı yeniliyoruz' dedi. Çok memnun kaldım. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Şehidimin fotoğrafıyla, bayrağımla ne yapıyorsun devlet haini?"

Ayrıca, olayı gerçekleştiren kişilere de seslenen Karaca, "Ben bu fotoğrafı nereye koyacağımı bilemiyorum. Benim şehidimin fotoğrafıyla, vatanımla, bayrağımla ne yapıyorsun devlet haini? Bir de onları alıp gidiyorsun. Allah'tan korksun, kuldan utansın. Bizim şehitlerimiz, polisimiz, askerimiz, jandarmamız, bayrağımız olmasa biz yaşayamayız. O bayrağı çizen, kıran kişi de yaşayamaz. Rabbime havale ediyorum, nasıl biliyorsa ona öyle yapsın" diyerek sitem etti.