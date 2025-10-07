Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye, Selahattin Demirtaş hakkında verilen kararın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 21:25, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 22:30
Türkiye, "Kobani davası" kapsamında 42 yıl hapis cezasına çarptırılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararın yeniden ele alınması adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruda bulundu.

Demirtaş, 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirilen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmış ve kamuoyunda "Kobani davası" olarak bilinen davada çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Avukatlar aracılığıyla yapılan başvuru üzerine AİHM, Demirtaş hakkında ihlal kararı vermişti.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, AİHM 2. Dairesi tarafından Demirtaş ile ilgili verilen kararın AİHM Büyük Dairesinde yeniden ele alınması talebinde bulundu.

