Denizli'de evinde merdivenden düşen avukat öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde merdivenden düşen avukat hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 20:40, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 20:43
Denizli'de evinde merdivenden düşen avukat öldü

Yenişafak Mahallesi'nde yaşayan avukat Üzeyir Çiçekçi (35) gece saatlerinde iki katlı evinde merdivenden dengesini kaybederek düştü.

Başını beton zemine çarpan Çiçekçi, eşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çiçekci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

