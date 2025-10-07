İtalya savunma bakanlığı heyeti Baykar teknolojisini yerinde inceledi

Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Ak Parti'den Kartal Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Ak Parti'den Kartal Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Togg 4More serisi siparişe açıldı: Fiyatlar belli oldu
Togg 4More serisi siparişe açıldı: Fiyatlar belli oldu
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
Ana sayfaHaberler Siyasi

İtalya savunma bakanlığı heyeti Baykar teknolojisini yerinde inceledi

İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Matteo Perego di Cremnago, Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva ve Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello, İtalya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto ile beraberlerindeki heyet, Baykar'ın oyun değiştirici teknolojilerini yerinde inceledi. Uçuş ve atış gösterimleri izleyen üst düzey heyet, Baykar'ın gelecek vizyonu hakkında da kapsamlı bir brifing aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 22:42, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 23:00
Yazdır
İtalya savunma bakanlığı heyeti Baykar teknolojisini yerinde inceledi

İtalya Savunma Bakanlığı heyeti, Baykar'ın Tekirdağ ve İstanbul'daki tesislerine önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. İtalya heyeti ziyaret sırasında Baykar'ın yüksek teknolojiye sahip platformlarının kabiliyetlerini yerinde görme fırsatı buldu. talya Savunma Bakan Yardımcısı Matteo Perego di Cremnago başkanlık ettiği heyette İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva ve İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello, İtalya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto ile birlikte İtalyan savunma sanayii devi Leonardo'nun Strateji ve İnovasyondan Sorumlu Eş Başkanı Simone Ungaro ile İş Geliştirmeden Sorumlu Eş Başkan Carlo Gualdaroni ve İtalyan ordusunun hava, kara ve deniz komutanlıklarının farklı birimlerinden komutanlar da yer aldı. İtalyan heyetine ziyaret sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci eşlik etti.

ÇORLU'DA UÇUŞ VE ATIŞ GÖSTERİMİ

Heyetin ilk durağı Baykar'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi oldu. Burada misafir heyete yönelik özel bir uçuş gösterimi düzenlendi. Gösterim kapsamında Bayraktar TB3 SİHA, Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı bir uçuş gösterisi gerçekleştirdi. Gösterim sırasında Bayraktar TB3 SİHA, ROKETSAN tarafından üretilen MAM-L mühimmatları ile başarılı bir atış gösterimi de icra etti. İtalya heyeti Çorlu'daki temasların ardından Baykar'ın İstanbul'daki ana yerleşkesi olan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne geçti. Burada Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Baykar'ın proje yöneticileri tarafından heyete, devam eden projeler ve gelecekteki teknolojik vizyon hakkında kapsamlı bir brifing verildi. Ziyaret yapılan sunumlar ve görüşmelerin ardından heyetin İstanbul'dan ayrılmasıyla sona erdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber