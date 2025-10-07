Togg 4More serisi siparişe açıldı: Fiyatlar belli oldu
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı başvuru şartları, süreçleri ve önemli detaylar açıklandı.

Haber Giriş : 07 Ekim 2025 11:52, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 11:55
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı düzenlenecektir. Sınav, Gazi Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde, Ankara ilinde, 29.11.2025 Cumartesi günü saat 10:15'te tek oturumda gerçekleştirilecektir. Sınav binasına saat 10.00'dan sonra hiçbir aday alınmayacaktır.

Adayların başvuru yapabilmeleri için ilan edilen unvanlar için gerekli başvuru şartlarını son başvuru tarihi itibarıyla taşımaları gerekmektedir. Her unvan için sorumlu olunan sınav konuları ayrı ayrı belirlenmiş olup, sınav konularında yer alan mevzuatta 15.09.2025 tarihi ve sonrasında yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

Sınav Başvurusu ve Şartları

  • Sınav başvuruları 20.10.2025 tarihinden itibaren Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
  • Son başvuru tarihi 03.11.2025 saat 23:59'dur.
  • Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Açıkta, askerde veya ücretsiz izinde olan personel, YBS'ye pasif personel girişi bağlantısı ile giriş yapabilir.
  • Adaylar sadece bir unvana başvuru yapabilir ve başvuru süresi içinde başvurularını güncelleyebilirler.
  • Aday memur olarak görev yapan personelin başvurusu alınmayacaktır.

Sınav Ücreti ve Ödeme İşlemleri

  • Sınava katılım ücreti 750 TL'dir.
  • Sınava katılma yeterliliği taşıyan adaylar, 18.11.2025-21.11.2025 (saat 23:59'a kadar) arasında https://ais.gazi.edu.tr adresinden e-devlet şifreleri ile giriş yaparak sınav ücretini banka/kredi kartı ile yatıracaktır.
  • Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

Sınav Giriş Belgeleri ve Kimlik Bilgileri

  • Sisteme üye olan ve sınav ücretini yatıran adaylar, 24.11.2025 tarihinden itibaren sınava giriş belgelerini alabileceklerdir.
  • Adaylar sınava gelirken, Gazi Üniversitesi tarafından verilen sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini yanında bulundurmalıdır.
  • Sınav giriş belgesi veya geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınavda Yasaklı Eşyalar ve Kurallar

  • Adayların yanlarında delici ve kesici aletler, ateşli silahlar, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi cihazlar, bluetooth ve benzeri iletişim cihazları, takılar (alyans hariç), elektronik/mekanik cihazlar ve her türlü yayın materyali bulundurması yasaktır.
  • Sınav sırasında veya sonrasında bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav Sonuçları ve Atama Süreci

  • Sınavı kazanarak atanmaya hak kazananlardan aylıksız izinde olanlar görevlerine başlayana kadar, görevden uzaklaştırılmış olanların ise göreve iade edilene kadar atamaları yapılmayacaktır.
  • Kadroya atanabilmek için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması gerekmektedir.
  • Sınav sonuçları ve süreçlere ilişkin tüm duyurular Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Ekler ve Detaylı Bilgiler

