Dolar günü düşüşle kapattı
Gününe düşüşle başlayan dolar, günü 41,68 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 17:12, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 17:41
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,6930
|41,6940
|41,6850
|41,6860
|Avro
|48,8110
|48,8120
|48,6550
|48,6560
|Sterlin
|56,1670
|56,1770
|55,9940
|56,0040
|İsviçre frangı
|52,3730
|52,3830
|52,2800
|52,2900
|ANKARA
|ABD Doları
|41,6630
|41,7430
|41,6550
|41,7350
|Avro
|48,7710
|48,8510
|48,6150
|48,6950
|Sterlin
|56,1070
|56,3170
|55,9340
|56,1440