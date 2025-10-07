Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara'nın batı ilçeleri ve Eskişehir'de kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında şiddetli olması öngörülüyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara'nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli , Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik ve Sakarya çevreleri hariç yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bursa: 14°C - 21°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

14°C - 21°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Çanakkale: 14°C - 17°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

14°C - 17°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul: 16°C - 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

Denizli: 14°C - 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

14°C - 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor. İzmir: 17°C - 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli yağış bekleniyor.

17°C - 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli yağış bekleniyor. Manisa: 17°C - 22°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Adana: 18°C - 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

18°C - 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Antalya: 20°C - 25°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

20°C - 25°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Burdur: 11°C - 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ankara'nın batısı ile Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Ankara: 10°C - 24°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra batı ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

10°C - 24°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra batı ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Çankırı: 8°C - 26°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

8°C - 26°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir: 10°C - 22°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Batı Karadeniz

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu: 9°C - 24°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

9°C - 24°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Düzce: 13°C - 26°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

13°C - 26°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sinop: 17°C - 25°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Amasya: 12°C - 29°C, parçalı ve az bulutlu.

12°C - 29°C, parçalı ve az bulutlu. Rize: 15°C - 24°C, parçalı ve az bulutlu.

15°C - 24°C, parçalı ve az bulutlu. Samsun: 15°C - 24°C, parçalı ve az bulutlu.

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Erzurum: 6°C - 24°C, az bulutlu ve açık.

6°C - 24°C, az bulutlu ve açık. Kars: 4°C - 24°C, az bulutlu ve açık.

4°C - 24°C, az bulutlu ve açık. Malatya: 10°C - 28°C, az bulutlu ve açık.

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık.