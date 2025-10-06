4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye'nin büyük bir bölümü için kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Marmara, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere 20 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu alarm verildi. Özellikle Antalya, İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde 'çok kuvvetli' sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, İstanbul Valiliği ise sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşları "dikkatli ve tedbirli olun" çağrısıyla uyardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 23:08, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 23:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'nün son tahminlerine göre, yarın ülkenin büyük bir bölümü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek. Özellikle batı ve güney bölgelerde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlar beklenirken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Yoğun yağış uyarısı ve riskli bölgeler

Tahminler, yarın Marmara, Ege, Orta ve Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olacağını gösteriyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun iç ve doğusu ile Doğu Akdeniz ise parçalı bulutlu bir gün geçirecek.

Yağışların şiddeti bazı bölgelerde artarak yerel kuvvetli seviyeye ulaşacak. Özellikle Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Akdeniz'de beklenen bu kuvvetli yağışların; Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir çevrelerinde ise çok kuvvetli olması öngörülüyor.

İstanbul Valiliği'nden kritik açıklama

İstanbul'da beklenen kuvvetli yağışlar öncesinde İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından bir uyarı yayımladı. Açıklamada, vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul 'da yarın kuvvetli (21-50 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu riski gibi olması beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

20 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu tehlike uyarısı

Meteoroloji, hava koşulları nedeniyle toplam 20 il için uyarı kodları yayımladı. Yağışların şiddetinin en yüksek beklendiği Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için 'turuncu' kodlu alarm verildi.

Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Bursa, Denizli, Edirne, Isparta, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak ve Yalova olmak üzere 16 il için ise 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu. Bu uyarılar, bölgelerdeki vatandaşların ve yetkililerin ani gelişebilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması gerektiğini gösteriyor.

Büyük şehirlerde hava sıcaklıkları

Yoğun yağış ve fırtına uyarısının yapıldığı günde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Yarın bazı büyük şehirlerde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: Ankara 23, İzmir 21, İstanbul 20, Samsun 24, Erzurum 23, Antalya 20 derece.

