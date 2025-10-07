Tramvay yoluna giren sürücüye ceza yağdı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde tramvay yoluna giren ve bir süre ilerleyen otomobili durdurdu.

Önce alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü E.K'nin daha sonra yapılan ölçümde alkollü olduğu tespit edildi.

Para cezası yedi, ehliyetine el konuldu, aracı trafikten menedildi

E.K'ye 38 bin 986 lira para cezası verildi, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu. Trafikten menedilen araç ise otoparka çekildi.

Öte yandan E.K'nin aracıyla tramvay yolunda ilerlemesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.