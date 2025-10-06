4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak

Uraloğlu, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen Antalya-Alanya Otoyolu Finansal Kapanış Töreni'nde konuştu.

Antalya ve Alanya'nın her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan iki önemli turizm merkezi olduğunu söyleyen Uraloğlu, artan nüfus ve turizm hareketliliğinin ulaşım altyapısında da yeni yatırımları zorunlu kıldığını vurguladı.

Uraloğlu, "İşte bu noktada hayata geçirdiğimiz bu projemiz, sadece bir ulaşım hattı değil aynı zamanda turizmi, ticareti ve bölge ekonomisini güçlendirecek bir kalkınma hamlesidir." ifadesini kullandı.

Otoyolun 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometre uzunluğunda olacağı bilgisini paylaşan Uraloğlu, 7 farklı seviyeli kavşak, 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisi içeriğiyle modern mühendisliğin örneklerinden biri olacağını da bildirdi.

"Saatte 140 kilometre tasarım hızıyla mevcut yolda ortalama 2,5 saat, yoğun zamanlarda özellikle yaz aylarında 4 saate kadar varan yolculuğu 36 dakikaya güvenli ve istikrarlı şekilde indirecek. Özellikle yaz aylarında yaşanan trafik çilesini de bu vesileyle ortadan kaldırmış olacağız. Bölgedeki Kleopatra Plajı'ndan Kaleiçi'ne, Aspendos'tan Manavgat Şelalesi'ne uzanan yolculukları hızlı, güvenli ve konforlu hale getirecek. Ayrıca projemiz, zamandan 16,9 milyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 17,7 milyar lira tasarruf sağlayacak. Kısa zaman içerisinde buraya harcadığımızı ülke olarak geriye kazanmış olacağız. Fizibil bir proje olduğunu söylemek isterim. 47 bin ton karbon emisyonunu azaltarak Toroslar'ın çam ormanlarını ve Akdeniz'in berrak sularını da koruyacağız. Turizm imkan ve faaliyetlerinin artmasının yanında tarım ürünlerinin de pazarlara daha hızlı ulaşmasını sağlayarak çiftçimizin, köylümüzün ve esnafımızın da yüzünü güldüreceğiz. "

Söz konusu otoyolun kamu-özel işbirliği modeliyle inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, bu modelle, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkanları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesinin sağladığına dikkati çekti.

- "Türkiye'nin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahip"

Uraloğlu, projedeki uluslararası finansman kuruluşlarının sağladığı finansmanın ülkenin ekonomisine olan güveni yansıttığını da söyledi.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun finansal kapanış töreninin de 8 Ekim'de gerçekleşeceğini bildiren Uraloğlu, "Bu projemiz de İç Anadolu'nun sanayi ve ticaret potansiyelini daha da güçlendirerek, ülkemizin ekonomik atardamarlarını bir kez daha uluslararası finans dünyasının güveniyle besleyecek. Bu projeler, Türkiye'nin istikrarına ve geleceğine duyulan inancın somut birer kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, son 23 yılda yap-işlet-devret adına yapılan projelerin o gün şartlarında 51 milyar dolar olduğunu bu rakamın güncelde 91 milyar dolara ulaştığını da söyledi.

Antalya-Alanya'daki proje için kredi temin çalışmalarında nihai aşamaya gelmiş olmanın mutluğunu yaşadıklarını belirten Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yatırım bedeli 2 milyar 429 milyon avro olan söz konusu otoyolumuzun 729 milyon avrosu yani yüzde 30'u öz sermaye ile yapılırken 1,7 milyar avro yani yüzde 70'i de banka kredisiyle sağlanacak. Kredi verenlerin 3'ü Çin, 2'si Suudi Arabistan, 1'i Kuveyt, 1'i Almanya ve 1'i de Yunanistan merkezli 8 ayrı uluslararası ve 6 yerli olmak üzere 14 finans kuruluşundan oluşuyor. 2 katından fazla talep geldi. Demek ki biz bu fizibil projelere devam edeceğiz, onlara dünyadan para bulabiliyoruz. Biz ülkemizin bu anlamdaki ihtiyaçlarını doğru kanallar ve kredi şartlarıyla görmeye devam edeceğiz. Antalya-Alanya Otoyolu, önümüzdeki yıllarda planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla entegre olarak, İzmir'den Avrupa sınırına uzanan kesintisiz bir otoyol ağının parçası olacak. Bu proje, sadece bölge için değil Türkiye'nin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahip."

- "Yatırım süresince yaklaşık 9 bin kişilik istihdam yaratılacak"

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de projenin bitimiyle bölgedeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalacağını, ulaşım süresinin kısalacağını ve hizmet kalitesini üst seviyeye taşınacağını söyledi.

Projenin, turizm, tarım ve ticaret gibi stratejik sektörlerin gelişimine de doğrudan katkı sağlayarak bölgesel ekonominin güçlenmesine hizmet edeceğini belirten Gülşen, "Antalya ve tüm Akdeniz bölgesinde yeni bir kalkınma hamlesi başlatacaktır. İlerleyen dönemde Denizli-Antalya arasının da tamamlanmasıyla, İzmir-Aydın-Denizli-Antalya güzergahında kesintisiz otoyol aksı hayata geçirilerek milli ve milletlerarası çok önemli bir koridor daha oluşturulacaktır." dedi.

Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de projeyi bölgesel kalkınmanın yeni itici gücü olacak stratejik bir yatırım olarak gördüklerini kaydetti.

Kamu-Özel İş Birliği modeli çerçevesinde toplam yatırım tutarının yüzde 87'sinin yabancı sermayeli finans kuruluşlarından temin edildiğini belirten Özdemir, "Projeye 14 finans kuruluşu tarafından kredi sağlanmasının yanı sıra, finansman sürecinde 2,1 kat seviyesinde güçlü bir talep gelmesi Türkiye'mizin geleceğine olan güveni açıkça ortaya koyuyor." ifadelerine yer verdi.

Özdemir, Bir Kuşak Bir Yol Girişimi kapsamında faaliyet gösteren ve Çin Halk Cumhuriyeti tarafından kurulmuş İpek Yolu Fonu'nun Türkiye'de ilk kez bu projeye kredi sağladığına dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Projenin tamamlanması ile ulaşım sürelerinde çok ciddi azalma yaşanacak, ekonomik hareketlilik artacak, acil durum müdahalelerinde ise hayat kurtarıcı bir hız kazandıracak. Yatırım süresince yaklaşık 9 bin kişilik istihdam yaratılacak. Bu istihdam, bölge halkına ve bölge ekonomisine doğrudan can suyu olacak ve bölgesel kalkınmayı perçinleyecek."

Konuşmaların ardından projeye finansman sağlayan bankaların temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir tarafından finansmanın kapanışıyla ilgili imza töreni gerçekleştirildi.