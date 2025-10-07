Küresel Sumud Filosu'ndaki 14 Türk vatandaşı yurda dönüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Keçeli, yaptığı paylaşımda, filodaki 14 Türk vatandaşının bu sabah karayoluyla Ürdün'e geçtiğini ve Amman'dan havayoluyla Türkiye'ye döneceklerini belirtti.

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 14'ü bu sabah karayoluyla Ürdün'e geçtiler. Amman'dan havayoluyla ülkemize gelecekler ve filo katılımcısı vatandaşlarımızın tamamı Türkiye'ye dönmüş olacak."

Ne olmuştu?

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı. İsrail ordusu, filoya saldırarak 42 gemiye el koymuş, gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına almış ve ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne götürmüştü.



