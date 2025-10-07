Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu

Sağlık Bakanlığı'na alımı yapılacak 2,764 işçinin dağılımı belli oldu.

Aydın klinik destek elemanı 36, güvenlik görevlisi (silahsız) 75 ve temizlik görevlisi 262 olmak üzere toplam 573 kişi,

Elazığ temizlik görevlisi 15 kişi,

Erzincan güvenlik görevlisi (silahsız) 20, temizlik işçisi 50 olmak üzere toplam 70 kişi,

Gaziantep güvenlik görevlisi (silahsız) 30, temizlik görevlisi 75 olmak üzere 105 kişi,

İstanbul güvenlik görevlisi (silahsız) 35, temizlik görevlisi 210 olmak üzere toplam 245 kişi,

Kahramanmaraş klinik destek elemanı 28, güvenlik görevlisi (silahsız) 15 ve temizlik görevlisi 98 olmak üzere 141 kişi,

Mersin güvenlik görevlisi (silahsız) 14, temizlik görevlisi 77 olmak üzere toplam 91 kişi,

Ordu klinik destek elemanı 42, güvenlik görevlisi (silahsız) 122 ve temizlik görevlisi 336 olmak üzere toplam 500 kişi,

Rize güvenlik görevlisi (silahsız) 23, temizlik görevlisi 42 olmak üzere toplam 65 kişi,

Samsun klinik destek elemanı 36 ve temizlik görevlisi 198 olmak üzere 234 kişi,

Şanlıurfa klinik destek elemanı 102, güvenlik görevlisi (silahsız) 238 ve temizlik görevlisi 585 olmak üzere toplam 925 kişi,