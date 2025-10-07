Togg 4More serisi siparişe açıldı: Fiyatlar belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Üç bağımsız vekil AK Parti'ye mi katılıyor?

Ankara kulislerinde üç bağımsız milletvekilinin AK Parti'ye katılacağı iddiası gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni yasama yılı toplantısında milletvekillerine 2026'nın "reform yılı" olacağını vurgulayacağı ve Meclis çalışmalarında devamlılık uyarısı yapacağı belirtiliyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 10:45, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 11:38
Yazdır
Üç bağımsız vekil AK Parti'ye mi katılıyor?

Uzun süredir bazı bağımsız milletvekillerinin AK Parti'ye katılabileceği ve sayılarının üç olduğu konuşuluyor. Bağımsız üç milletvekilinin, genel merkezde gerçekleşen toplantıda mı yoksa daha sonra mı AK Parti'ye katılacağı henüz netlik kazanmadı. Aynı gün bazı belediye başkanlarının da partiye katılabileceği söyleniyor.

AK Parti'ye katılacağı öne sürülen milletvekillerinin, geçtiğimiz Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin olabileceği belirtiliyor. Üçüncü ismin kim olduğu ise henüz net değil.

Cumhurbaşkanı'nın Milletvekillerine Mesajı

Ekonomimden Besti Karalar'ın haberine göre; Geçtiğimiz yasama yılında iktidar partisine mensup milletvekillerinin devamlılık sağlamamaları nedeniyle genel kurul sık sık kapanmış ve yasama faaliyetleri aksamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 yılı reform yılımız olacak" açıklamalarıyla pek çok düzenlemenin bu çerçevede Meclis'e gelmesini planlıyor. Erdoğan'ın, bu dönemin önemine vurgu yapması ve milletvekillerine Meclis'e devamlılık konusunda uyarılarda bulunması bekleniyor. Ayrıca, yaz aylarında sahalarda çalışan milletvekillerine teşekkür edeceği ve aynı hassasiyeti Meclis çalışmalarında da göstermelerini isteyeceği ifade ediliyor.

Reform Maddeleri

AK Parti, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve aralarında yasal düzenleme, idari düzenleme gibi 192 başlıktan oluşan reform başlıklarını milletvekillerine duyuracak. Reform maddeleri arasında şunlar yer alıyor:

  • Yeni Anayasa
  • Verginin tabana yayılması
  • Yargı alanında adımlar
  • Çalışma hayatı düzenlemeleri
  • Sosyal politikalar
  • Ekonomi alanında atılacak adımlar

