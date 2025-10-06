4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama

Şişli'de aracıyla trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; "Olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır" denildi.

06 Ekim 2025 22:25, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 23:17
Avukat Serdar Öktem, 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öktem, burada yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.

- Silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bugün Serdar Öktem'in Şişli Zincirlikuyu semtinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda, kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır." ifadelerine yer verildi.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalandıkları aktarılan açıklamada, emniyet güçlerince yapılan aramada olayda kullanılan silahlar (2 kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 silah), kar maskesi ve eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, olay yerinde ve silahların ele geçirildiği alanda ayrıntılı incelemelerin devam ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir."

- Ekiplerin olay yerindeki çalışması 5 saat sürdü

Silahlı saldırının yaşandığı bölgede emniyet ekipleri geniş güvenlik çemberi oluştururken, Barbaros Bulvarı Beşiktaş yönü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısının da olduğu yolun bir bölümünde trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Olay yerine gelen 2 cumhuriyet savcısı çalışmaları takip ederken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü

Silahlı saldırı sırasında Öktem'in içinde bulunduğu araç incelemelerin ardından çekici yardımıyla olay yerinden alınarak emniyete götürüldü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlaması ve belediye görevlilerinin yolda temizlik çalışması yapmasının ardından güzergahtaki trafik akışı normale döndü.

Bu arada saldırganların kaçarken kullandığı iddia edilen ve Arnavutköy'de terk edilen araç üzerinde de olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

