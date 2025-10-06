Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama

Avukat Serdar Öktem, 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öktem, burada yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.

- Silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bugün Serdar Öktem'in Şişli Zincirlikuyu semtinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda, kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır." ifadelerine yer verildi.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalandıkları aktarılan açıklamada, emniyet güçlerince yapılan aramada olayda kullanılan silahlar (2 kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 silah), kar maskesi ve eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, olay yerinde ve silahların ele geçirildiği alanda ayrıntılı incelemelerin devam ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir."

- Ekiplerin olay yerindeki çalışması 5 saat sürdü

Silahlı saldırının yaşandığı bölgede emniyet ekipleri geniş güvenlik çemberi oluştururken, Barbaros Bulvarı Beşiktaş yönü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısının da olduğu yolun bir bölümünde trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Olay yerine gelen 2 cumhuriyet savcısı çalışmaları takip ederken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü

Silahlı saldırı sırasında Öktem'in içinde bulunduğu araç incelemelerin ardından çekici yardımıyla olay yerinden alınarak emniyete götürüldü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlaması ve belediye görevlilerinin yolda temizlik çalışması yapmasının ardından güzergahtaki trafik akışı normale döndü.

Bu arada saldırganların kaçarken kullandığı iddia edilen ve Arnavutköy'de terk edilen araç üzerinde de olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.