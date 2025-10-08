Türkiye sağanak altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz, zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun,Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

Birçok ile "sarı" kodlu uyarı

Ankara'da havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul'da ise parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde yağışla birlikte 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji bugün için 36 ili 'sarı' kodla uyardı. Birçok ilde sağanağın yanı sıra kuvvetli rüzgar da görülecek.

Vatandaşların yağışların oluşturacağı sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.