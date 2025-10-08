Erdoğan'dan Gazze açıklaması: Hamas İsrail'den önde gidiyor
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı

Çorum'da rüşvet karşılığında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin ilam dosyalarını erteledikleri veya usule aykırı şekilde kapattıkları öne sürülen 22 adliye personeli gözaltına alındı.

08 Ekim 2025
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu bünyesinde çalışan bazı kamu görevlilerinin rüşvet alarak hakkında hapis cezası verilen şahıslar lehine erteleme ya da ilam dosyasının usule aykırı olarak kapatıldığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Sungurlu Adliyesi Yazı İşleri Müdürü A.A.'nın da bulunduğu 22 kişi suçüstü yakalandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu bünyesinde çalışan bazı kamu görevlilerinin kesinleşmiş ilama bağlı hapis cezasına hükmedilen şahıslar lehine yasal koşulları oluşmadığı halde maddi menfaat temin ederek erteleme ya da ilam dosyasının usule aykırı olarak kapatılması işlemlerine tevessül ettiğine ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Bu kapsamda Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135 ve 140'ıncı maddeleri uyarınca iletişimin tespiti kararı alınmış ve yürütülen soruşturma doğrultusunda Çorum İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi adli kolluk görevlilerince maddi menfaatin temin edildiği anda münferit kamu görevlisi suçüstü yapılarak aralarında Sungurlu Adliyesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan A.A.'nın da bulunduğu 22 şüpheli 'zimmet, rüşvet, ikna suretiyle irtikap, kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarını asli fail ve yardım eden sıfatıyla işledikleri şüphesi ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.


