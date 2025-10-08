8 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Görünenin Ötesinde Bir Gazze Belgesel Film Gösterimi"ne katılacak, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(TBMM/10.00/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek "1. Hukuk ve Teknolojide Yeni Ufuklar Uluslararası Sempozyumu"nun açılışına katılacak.

(Ankara/10.15)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Hukuk ve Teknolojide Yeni Ufuklar Uluslararası Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/10.30)

3- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/9.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Finansal Kapanış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/18.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Ankara/Kahire)

3- İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Washington)

SPOR

1- Galatasaray Kulübünün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında; A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Umana Reyer takımını konuk edecek, B Grubu'nda ise Türk Telekom, Fransa'nın Cosea ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Bourg-en-Bresse/20.30)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında; C Grubu'nda Bursaspor Basketbol, İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle Macaristan'da karşılaşacak, D Grubu'nda TOFAŞ, İsrail'in Bnei Penlink Herzliya takımıyla iç saha maçını Bulgaristan'da oynayacak, G Grubu'nda Mersin Spor ise İspanya Unicaja ekibine konuk olacak.

(Szombathely/18.00/Samokov/20.00/Malaga/21.30)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda normal sezon grup maçları başlayacak. E Grubu'nda Emlak Konut, Almanya'nın Saarlouis Royals takımına konuk olacak.

(Stadtgartenhalle Saarlouis/19.00)

5- Voleybol 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00)

6- Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakalarına devam edilecek. 2. Grup'ta İlbank-Kuzeyboru, 3. Grup'ta Göztepe-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve 1. Grup'ta Nilüfer Belediyespor Eker-Türk Hava Yolları maçları oynanacak.

(Bursa/14.00/16.30/Ankara/17.30)

7- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftasında ertelenen Depsaş Enerji-Köyceğiz Belediyespor maçı oynanacak.

(Ankara/17.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in üçüncü haftasından; Üsküdar Belediyespor-Odunpazarı müsabakası oynanacak.

(İstanbul/16.00)