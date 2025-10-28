Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
Dünya

İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 23:25, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 23:30
Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir aracı hedef aldı.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesinde İsrail ordusu "El-Bena" ailesine ait evi bombaladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı evde 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı, 2 kişinin de enkaz altında kaybolduğu bildirildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı Gazze kentinin batısında Şifa Hastanesinin çevresini ve arka bahçesini füzelerle hedef aldı.

İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğu kesimlerini bombaladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun bombaladığı bölgeler, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun çekildiği Sarı Hat'tın ilerisinde bulunuyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Yerel basın, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini kaydetmişti.

