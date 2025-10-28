Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sarıyer'deki okul açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarında eğitim alanındaki somut yatırımlara dikkat çekerek derslik sayısının yaklaşık iki katının üzerine çıkarıldığını söyledi. Bakan Tekin, "Çocuklarımızın, Cumhuriyet'i ilelebet muhafaza ve müdafaa edecek bir şuurla yetişmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz" dedi. Okullardaki görsel materyallerle ilgili tartışmalara da değinen Bakan Tekin, Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı'nın okullarda görünür olmasını istemelerinin milli birlik ve beraberlik açısından doğal olduğunu ifade etti.

Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik

Sarıyer'deki Gümüşdere İlkokulu ve Gümüşdere Ortaokulu'nun açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından öğrenciler müzik dinletisi sundu.

Daha sonra açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Tekin, 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 102. yaşının kutlanacağını belirterek, "Cumhuriyet'imizi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, emek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hepsini rahmetle yad ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın, Cumhuriyet'i ilelebet muhafaza ve müdafaa edecek bir şuurla yetişmesi, milli birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılmaları için öğretmen arkadaşlarımızla çok yoğun bir çaba içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim harcamalarını hep birinci sıraya koyan ve eğitim alanında somut yatırımları önemseyen bir siyasetçi olduğuna dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Uluslararası göstergelerde Türkiye, derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla hiç de hak etmediği yerlerde idi. Türkiye'de etrafımızda 80 kişilik sınıflarda ders gören çocuklarımız ve öğretmenlerimiz fiziki açıdan yetersiz koşullarda ve sağlıksız ortamlarda ders yapılan okullarımız vardı. Bunların olduğu bir dönemden bugün çok şükür çok farklı bir noktaya geldik. Sahip olduğumuz derslik sayısını yaklaşık iki katının üzerine çıkardık. Dersliklerimizin de yarısından fazlası ya ekonomik ömrünü tamamladığı için ya da depremle, benzeri felaketlere karşı sağlıksız olduğu için, güvensiz olduğu için yıkıp yeniden yaptığımızı düşünürsek, kabaca o gün sahip olduğumuz derslik sayısının 3 katı kadar dersliğimiz olduğunu söylersek abartmış olmayız."

Matematik ve fen bilimleri alanında Türkiye'nin Avrupa'daki en iyi ülke, OECD ülkeleri arasında ise ilk 5 içerisinde yer aldığını ifade eden Tekin, bu ülkenin çocuklarını toplumu ve milleti bir arada tutan temel referans değerler etrafında yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, depreme dayanıksız okulların yenilenmesinin önemine değindi.

Vali Gül, "İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, 2000 yılından önce yapılan 1500 okulun tamamını elden geçirdi. Bunlardan 1432 tanesi ya güçlendirildi ya da yıkılıp yeniden yapıldı." dedi.

Törene Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de katıldı.

Açılış programı okul önünde kurdele kesimiyle sona erdi.

"Balıkesir ve çevre illerdeki okullarda depremden kaynaklı problem yok"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Balıkesir'de meydana gelen depremden kaynaklı Balıkesir ve çevre illerdeki okullarda herhangi bir problem olmadığını söyledi.

Ara tatilde yapılacak öğretmen seminerlerinin nasıl gerçekleştirileceğine dair soruyu cevaplayan Tekin, "Eğitim öğretim takvimimizde 9. haftanın sonunda ara tatili uygulaması yapıyoruz. Bu ara tatilde de öğretmen arkadaşlarımız, mesleki gelişim anlamında seminer dönemi diye tanımladığımız bu haftayı eğitim öğretime hazırlık haftası olarak değerlendiriyorlar. Biz de öğretmen arkadaşlarımızın bu anlamda eğitim öğretim süreçlerine hazırlık yapabilmesi için tedbirlerimizi aldık. Öğretmen arkadaşlarımızla sürekli bu konuları istişare ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızın online olması yönünde talepleri vardı. Biz de değerlendirdik. Öğretmen arkadaşlarımız evlerinden veyahut da istedikleri yerden uzaktan eğitime katılabilecekler." şeklinde konuştu.

"Bundan daha doğal bir şey olamaz"

Tekin, Cumhuriyet Bayramı haftasının milli birlik ve beraberliğin ön plana çıkarılması gereken bir hafta olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda en önemli ödevlerden bir tanesi bize düşüyor. Bu anlamda üç tane temel hususa dikkat etmemiz lazım. Birincisi, altında bulunmaktan, üzerimizde dalgalanmasından onur duyduğumuz Türk bayrağı. Bizim için milli birlik açısından değerli. İkincisi, Cumhuriyet'imizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün varlığı bizim açımızdan önemli. Üçüncüsü de Anayasa'mızın 104. maddesi çok açık, Cumhuriyet'imizi ve milli birlik beraberliğimizi temsil etmek durumunda olan kişi Cumhurbaşkanımız. Okullarımızda çocuklarımız Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıksın diye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk bayrağının ve birliğimizi, beraberliğimizi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı'mızın okullarımızda görünür olmasını istedik. Bundan daha doğal bir şey olamaz."

