TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor

Türk Dil Kurumu (TDK) dilimizin gücünü ve Cumhuriyet'in değerlerini kelimeler aracılığıyla hatırlatarak, bu önemli günü sözcüklerle kutluyor.

Kurumun tarihi binasının ön cephesini süsleyen dijital ekranda, 27 Ekim'de millet iradesini simgeleyen "irade", 28 Ekim'de sonsuzluğu anlatan "ilelebet" sözcüğü parladı.

29 Ekim'de ise bu anlamlı diziyi, bağımsızlığımızın ve ulusal birliğimizin en güçlü ifadesi olan "Cumhuriyet" kelimesi taçlandırdı.

"Günün Kelimesi"

Türk Dil Kurumu, 23 Nisan 2024'ten bu yana, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan tarihi binasında Türkçenin gücünü vurgulamak, zenginliğine dikkat çekmek ve vatandaşı kelimeler üzerinde düşünmeye teşvik etmek amacıyla her gün "Günün Kelimesi"ni paylaşıyor.

Ayrıca günün kelimelerini sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere duyuruyor ve kelimeler hakkında okuyucuları düşündürmeyi hedefliyor.