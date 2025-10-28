Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de 2025 yılının ocak-eylül döneminde traktör dahil toplam 1 milyon 53 bin 250 araç üretildi. Üretilen araçların %73,8'ine denk gelen 777 bin 961'i yurt dışına ihraç edildi. Otomobil üretiminde ise Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault, 277 bin 762 adetle ilk sırada yer alarak toplam üretimin %43,6'sını tek başına gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 20:45, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 20:56
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde 637 bin 450'si otomobil olmak üzere, traktör dahil 1 milyon 53 bin 250 araç üretildi.

İmal edilen 1 milyon 53 bin 250 aracın yüzde 73,8'ine karşılık gelen 777 bin 961'i yurt dışına satıldı. 637 bin 450 otomobilin ise 434 bin 71'i ihraç edildi.

OYAK Renault, otomobil üretiminde ilk sırada

Otomobillerde adet bazında en fazla üretim 277 bin 762 ile Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault tarafından gerçekleştirildi. OYAK Renault'un toplam otomobil üretimindeki payı yüzde 43,6 olarak kayıtlara geçti. Kocaeli'de faaliyet gösteren Hyundai Motor Türkiye ise 9 ayda 158 bin 900 otomobil imal ederek ikinci sırada yer aldı.

Sakarya'daki Toyota 146 bin 24 otomobil üretimiyle üçüncü, Bursa'daki TOFAŞ da 54 bin 764 otomobil üretimiyle dördüncü oldu. Bursa'da ocak-eylül döneminde 332 bin 526 otomobil üretildi. Türkiye geneli otomobil üretiminin yüzde 52,2'si Bursa'da yapıldı.

Bursa'daki üretimin yüzde 60'ı ihraç edildi

Otomobil üretiminde birinci durumdaki OYAK Renault, ihracatta da 196 bin 918 araçla ilk sıranın sahibi oldu. İhracatta Hyundai Motor Türkiye 129 bin 974 otomobille ikinci, Toyota 104 bin 543 otomobille üçüncü ve TOFAŞ 2 bin 636 otomobille dördüncü sırada yer aldı.

Bu yılın 9 ayında Türkiye'nin otomobil dış satımına 199 bin 554 araçla katkı sağlayan Bursa'dan OYAK Renault ve TOFAŞ'ın yaptığı ihracat, Türkiye'nin toplam otomobil ihracatının yüzde 46'sını oluşturdu.

Bursa'da yılın üç çeyreğinde üretilen 332 bin 526 otomobilin yüzde 60'ı yurt dışına gönderildi. Kentte günlük olarak banttan indirilen araç sayısı 1218 ve günlük dış satım sayısı 731 oldu.

