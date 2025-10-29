Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi
Türkiye acil tıpta ileri seviyede
Türkiye acil tıpta ileri seviyede
Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli'de çöken binanın enkazında kalan ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı enkazdan sağ olarak çıkardıklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2025 16:00, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 16:25
Yazdır
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı

Aktaş, Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binayla ilgili gazetecilere, profesyonellerden oluşan büyük bir ekibin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

"Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı hamdolsun enkazdan sağ olarak çıkardık." diyen Aktaş, gencin genel durumunun iyi göründüğünü, bilincinin açık olduğunu ve Gebze Fatih Hastanesine sevk edildiğini belirtti.

Aktaş, anne ve babayla ilgili henüz bir bilgi olmadığını ifade ederek, "Onlarla ilgili çalışma devam ediyor ama ailenin diğer çocuğu Hayrunnisa'nın da maalesef cansız bedenine ulaşıldı. 14 yaşındaki kızımızın da maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Dolayısıyla ailenin 3 çocuğunu da çıkarmış olduk ama ikisi maalesef ölü olarak çıkarıldı. Allah rahmet eylesin. Dilara kızımıza da geçmiş olsun diyoruz. Allah'tan şifalar diliyoruz." dedi.

"Çocuklar aynı odadalar mıydı?" sorusu üzerine Aktaş, 3 çocuğun da aynı odadan çıkarıldığını söyledi.

Anne ve babanın farklı bir odada göründüğünü dile getiren Aktaş, "Yoğun çalışma devam ediyor. İnşallah çok vakit geçmeden anne babaya da ulaşacağız. Ümidimiz onlara da sağ ulaşmak. Maalesef şu anda ses yok, henüz alınmış bir ses yok ama ümidimizi kaybetmiyoruz. Şu anki tespit ve değerlendirmelerimize göre binada 5 kişi vardı. Başka bir şahsın olduğuna ilişkin en azından şu an için tespitimiz yok." ifadesini kullandı.

Ekiplerin sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü çalışmalarda 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber