Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!

Gelinlik sektörünün dünyaca ünlü markası Oleg Cassini, Türkiye'deki faaliyetlerini resmen sonlandırdı.

Marka, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı veda paylaşımla Türk müşterilerine teşekkür etti.

2000'li yılların sonlarında Türkiye pazarında giren gelinlik devi çekilme kararı için resmi bir gerekçe paylaşmadı.

Markanın veda paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'deki operasyonlarımızı sonlandırırken, sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Markamızı en özel günlerinize dahil ettiğiniz, sevincinizi ve heyecanınızı bizimle paylaştığınız için minnettarız.