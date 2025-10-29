THY'den ucuz bilet kampanyası

Kampanya İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class, yurt içi, tek yön, direkt uçuşlarda geçerli olacak.

Türk Hava Yolları Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyasını duyurdu. Kampanya 29 Ekim 2025 (dahil) - 30 Ekim 2025 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Aralık 2025 (dahil) - 15 Ocak 2026 (dahil) arasında olan biletler için geçerli olacak.

