Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı kutlanırken, 100. yıl önemli bir dönüm noktası olarak kabul edildi. 2023 yılı için büyük hayaller kuruldu ve Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde, 2001 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bir mektup kampanyası başlattı. Öğretmenler ve öğrencilerden, eğitimi 100. yılda nerede görmek istediklerini anlatmaları istendi. Mektuplar yazıldı, duygular satırlara döküldü ve yıllar sonra bu mektuplar açıldığında, Türkiye'nin eğitimdeki gelişimi gözler önüne serildi. Kronikleşmiş pek çok sorun çözüldü ve eğitimde önemli bir başarıya imza atıldı.

Eğitim Devrimi Mektuplarda

Çeyrek asır önce kurulan hayallerin bugün gerçek olduğu görülüyor. Öğretmenler ve öğrenciler, geçmişte yaşadıkları sıkıntıları ve beklentilerini mektuplarında dile getirdiler.

Öne Çıkan Mektuplar

Mehmet S. (İzmir-Öğretmen): Hür eğitim, kılık-kıyafet ve başörtüsü sorunlarının çözülmesini istediğini belirtti ve bu sorunları ortadan kaldıranlara teşekkür etti.

Hür eğitim, kılık-kıyafet ve başörtüsü sorunlarının çözülmesini istediğini belirtti ve bu sorunları ortadan kaldıranlara teşekkür etti. Sezer D. (Manisa-Öğrenci): Öğretmen eksikliğinden ve okulların boş olmasından şikayet etti, 2023'te bu sorunların çözülmesini diledi.

Öğretmen eksikliğinden ve okulların boş olmasından şikayet etti, 2023'te bu sorunların çözülmesini diledi. Gülay Ö. (Adana-Öğretmen): Doğuda öğretmenlik yapmanın zorluklarını anlattı; eşit şartlarda eğitim ve öğretim talep etti.

Doğuda öğretmenlik yapmanın zorluklarını anlattı; eşit şartlarda eğitim ve öğretim talep etti. Medine Y. (İzmir-Öğretmen): Meslek liselerinin yok sayıldığını ifade etti.

Meslek liselerinin yok sayıldığını ifade etti. Hakkı G. (Denizli-Öğrenci): Okulda bilgisayarların kullanılmadığını belirtti.

Okulda bilgisayarların kullanılmadığını belirtti. Ayşe F. (Ankara-Öğretmen): Katsayı uygulaması nedeniyle mimarlık hayalinin gerçekleşmediğini, başörtüsü sorunlarının çözülmesini diledi.

Eğitimde Gerçekleşen Değişimler

Başörtüsü yasağı kaldırıldı.

kaldırıldı. Katsayı uygulaması sona erdi.

sona erdi. Ders kitapları ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

dağıtılmaya başlandı. Harçlar kaldırıldı.

Üniversite sayısı üçe katlandı.

Zorunlu eğitim süresi 12 yıla çıkarıldı.

Bütçede en büyük pay eğitime ayrıldı.

Sınıf sayısı üçe katlandı.

Derslik başına düşen öğrenci sayısı ortaöğretimde 16'ya kadar düştü.

Okullaşma oranı %90'ı geçti.

Öğretmen sayısı 1,2 milyonu geçti.

800 binin üzerinde öğretmen atandı.

Bakan Tekin'in Açıklamaları

Bakan Yusuf Tekin, mektupların Türkiye'nin eğitimde aldığı mesafeyi gösterdiğini belirtti. Son 20 yılda yaşanan değişimin dünyada örnek gösterilebilecek bir gelişme olduğunu vurguladı. Artık derslik başına düşen öğrenci sayısının ortaöğretimde 16-17, temel eğitimde ise 21-22 civarında olduğunu ifade etti. Ayrıca, her okulda bilgisayarın ötesine geçilerek, 65 bin okulda etkileşimli tahta bulunduğunu söyledi.

Bakan Tekin'den Öğretmenlere Ara Tatil Kararı

Bakan Yusuf Tekin, öğretmenlerin beklediği mesleki çalışma haftasının 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. "Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

