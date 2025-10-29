Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Ana sayfaHaberler Eğitim

Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime

Çeyrek asır önce yazılan mektuplar, Türkiye'nin eğitimdeki büyük değişimini gözler önüne seriyor. Hayaller nasıl gerçeğe dönüştü?

Haber Giriş : 29 Ekim 2025 07:43, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 07:45
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı kutlanırken, 100. yıl önemli bir dönüm noktası olarak kabul edildi. 2023 yılı için büyük hayaller kuruldu ve Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde, 2001 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bir mektup kampanyası başlattı. Öğretmenler ve öğrencilerden, eğitimi 100. yılda nerede görmek istediklerini anlatmaları istendi. Mektuplar yazıldı, duygular satırlara döküldü ve yıllar sonra bu mektuplar açıldığında, Türkiye'nin eğitimdeki gelişimi gözler önüne serildi. Kronikleşmiş pek çok sorun çözüldü ve eğitimde önemli bir başarıya imza atıldı.

Eğitim Devrimi Mektuplarda

Çeyrek asır önce kurulan hayallerin bugün gerçek olduğu görülüyor. Öğretmenler ve öğrenciler, geçmişte yaşadıkları sıkıntıları ve beklentilerini mektuplarında dile getirdiler.

Öne Çıkan Mektuplar

  • Mehmet S. (İzmir-Öğretmen): Hür eğitim, kılık-kıyafet ve başörtüsü sorunlarının çözülmesini istediğini belirtti ve bu sorunları ortadan kaldıranlara teşekkür etti.
  • Sezer D. (Manisa-Öğrenci): Öğretmen eksikliğinden ve okulların boş olmasından şikayet etti, 2023'te bu sorunların çözülmesini diledi.
  • Gülay Ö. (Adana-Öğretmen): Doğuda öğretmenlik yapmanın zorluklarını anlattı; eşit şartlarda eğitim ve öğretim talep etti.
  • Medine Y. (İzmir-Öğretmen): Meslek liselerinin yok sayıldığını ifade etti.
  • Hakkı G. (Denizli-Öğrenci): Okulda bilgisayarların kullanılmadığını belirtti.
  • Ayşe F. (Ankara-Öğretmen): Katsayı uygulaması nedeniyle mimarlık hayalinin gerçekleşmediğini, başörtüsü sorunlarının çözülmesini diledi.

Eğitimde Gerçekleşen Değişimler

  • Başörtüsü yasağı kaldırıldı.
  • Katsayı uygulaması sona erdi.
  • Ders kitapları ücretsiz dağıtılmaya başlandı.
  • Harçlar kaldırıldı.
  • Üniversite sayısı üçe katlandı.
  • Zorunlu eğitim süresi 12 yıla çıkarıldı.
  • Bütçede en büyük pay eğitime ayrıldı.
  • Sınıf sayısı üçe katlandı.
  • Derslik başına düşen öğrenci sayısı ortaöğretimde 16'ya kadar düştü.
  • Okullaşma oranı %90'ı geçti.
  • Öğretmen sayısı 1,2 milyonu geçti.
  • 800 binin üzerinde öğretmen atandı.

Bakan Tekin'in Açıklamaları

Bakan Yusuf Tekin, mektupların Türkiye'nin eğitimde aldığı mesafeyi gösterdiğini belirtti. Son 20 yılda yaşanan değişimin dünyada örnek gösterilebilecek bir gelişme olduğunu vurguladı. Artık derslik başına düşen öğrenci sayısının ortaöğretimde 16-17, temel eğitimde ise 21-22 civarında olduğunu ifade etti. Ayrıca, her okulda bilgisayarın ötesine geçilerek, 65 bin okulda etkileşimli tahta bulunduğunu söyledi.

Bakan Tekin'den Öğretmenlere Ara Tatil Kararı

Bakan Yusuf Tekin, öğretmenlerin beklediği mesleki çalışma haftasının 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. "Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

