İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saat 05.45 itibarıyla Fatih Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklarda araç geçişi durduruldu.

Kutlamalar nedeniyle ulaşıma kapatılan yollar arasında Adnan Menderes Bulvarı'nın tamamı, D100 Karayolu'ndan bu bulvara girişler ve Edirnekapı, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu Caddesi bağlantıları yer aldı.

Ayrıca Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak, Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddesi gibi güzergahlar da geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Sürücüler için Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu alternatif güzergahlar olarak belirlendi.