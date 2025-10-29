Sözleşmeli Personele Disiplin Cezası Uygulanabilir mi?

Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hallerin gerçekleşmesi durumunda bu personele verilmesi gereken disiplin cezaları, disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları ile disipline dair diğer hususlar hakkında Devlet memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır.

Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hallerde disiplin kurulunun kararı alınarak sözleşmeli personelin görevine atamaya yetkili amirin onayı ile son verilir.

Bu düzenleme dikkate alındığında, sözleşmeli personelin disipline aykırılı fiil ve hallerinden dolayı 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümleri uygulanacak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren durumlarda ise sözleşmesine disiplin kurulu kararı ile atamaya yetkili amirin onayıyla son verilecektir.

7433 sayılı Kanunla getirilen bu uygulamanın gerekçesi, disiplin ve görevden uzaklaştırma konusunda mevzuatta düzenleme olmamasının yol açtığı sorunları önlemek bakımından sözleşmeli personele 657 sayılı Kanundaki disiplin ve görevden uzaklaştırma hükümlerinin kıyasen uygulanması sağlanmaktadır denilmiştir.

7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2'nci maddesiyle getirilen bu düzenleme Resmi Gazete 'de yayımlandığı 26 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 26.01.2023 tarihi ve sonrasında sözleşmeli personelin disiplin işlemleri kıyasen memurların tabi olduğu kurallara tabi olmuş, 7433 sayılı Kanundan önceki belirsizlik ortadan kaldırılmıştır.