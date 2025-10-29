Sözleşmeli Personele Disiplin Cezası Uygulanabilir mi?

Kocaeli'de çöken binadan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kocaeli'de çöken binadan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi
Türkiye acil tıpta ileri seviyede
Türkiye acil tıpta ileri seviyede
Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sözleşmeli Personele Disiplin Cezası Uygulanabilir mi?

657 sayılı Kanunun 4B kapsamındaki sözleşmeli personele disiplin cezası, memurların tabi olduğu hükümler çerçevesinde uygulanabilecektir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ekim 2025 14:00, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 09:38
Yazdır
Sözleşmeli Personele Disiplin Cezası Uygulanabilir mi?

Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hallerin gerçekleşmesi durumunda bu personele verilmesi gereken disiplin cezaları, disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları ile disipline dair diğer hususlar hakkında Devlet memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır.

Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hallerde disiplin kurulunun kararı alınarak sözleşmeli personelin görevine atamaya yetkili amirin onayı ile son verilir.

Bu düzenleme dikkate alındığında, sözleşmeli personelin disipline aykırılı fiil ve hallerinden dolayı 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümleri uygulanacak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren durumlarda ise sözleşmesine disiplin kurulu kararı ile atamaya yetkili amirin onayıyla son verilecektir.

7433 sayılı Kanunla getirilen bu uygulamanın gerekçesi, disiplin ve görevden uzaklaştırma konusunda mevzuatta düzenleme olmamasının yol açtığı sorunları önlemek bakımından sözleşmeli personele 657 sayılı Kanundaki disiplin ve görevden uzaklaştırma hükümlerinin kıyasen uygulanması sağlanmaktadır denilmiştir.

7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2'nci maddesiyle getirilen bu düzenleme Resmi Gazete 'de yayımlandığı 26 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 26.01.2023 tarihi ve sonrasında sözleşmeli personelin disiplin işlemleri kıyasen memurların tabi olduğu kurallara tabi olmuş, 7433 sayılı Kanundan önceki belirsizlik ortadan kaldırılmıştır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber