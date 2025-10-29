Kocaeli'de çöken binadan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi
Türkiye acil tıpta ileri seviyede
Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın açılış yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "Marmaray 12 yılda toplam 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi" ifadelerinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Asrın Projesi' olarak nitelendirilen Marmaray'ın açılış yıl dönümü vesilesiyle açıklamada bulundu.

Hattı 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete aldıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, Cumhuriyet'in 102'nci yılında Marmaray'ın da 12 yaşında olduğunu ifade etti.

"12 YILDA 1 MİLYAR 430 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ"

76,6 kilometrelik güzergah ve 43 istasyonuyla Marmaray'ın İstanbul'da toplu ulaşımın omurgasını oluşturduğunu dile getiren Uraloğlu,

"Asya ile Avrupa'yı sadece 4 dakikada buluşturan Marmaray 12 yılda toplam 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi."

açıklamasında bulundu.

"54 TREN SETİ VE 440 VAGON HİZMET VERİYOR"

Marmaray'ın dünyanın en derin batırma tüp tünellerinden biri olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu,

"Halkalı-Gebze hattında 148, Pendik-Ataköy hattında 139 olmak üzere günde toplam 287 sefer düzenleniyor. Hafta sonları gece ilave 10 seferle sayı 297'ye çıkıyor. Filoda 34 adet 10 vagonlu ve 20 adet 5 vagonlu olmak üzere 54 tren seti ve 440 vagon hizmet veriyor."

dedi.

"2020'DEN İTİBAREN 1 MİLYON 679 BİN 247 TON YÜK TAŞINDI"

Marmaray hattının şehir içi ulaşımın yanı sıra, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat trenlerinin Asya'dan Avrupa Yakası'na kesintisiz geçişini sağladığını da ifade eden Bakan Uraloğlu,

"Nisan 2020'de başlayan yük treni geçişleriyle büyük bölümü ihracat olmak üzere toplam 1 milyon 679 bin 247 ton yük taşındı."

ifadelerini kullandı.

