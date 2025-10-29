Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı

Antalya'da CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alındı.

Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan işletmeci M.N.A., Mustafa Gül'ün kendisine ulaşarak iş yeriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9 bin 500 dolar istediğini iddia ederek Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Müşteki M.N.A., şikayetinde ayrıca eskiden belediye başkanlığı da yapan Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini gördüğünü, bu nedenle de tedirginlik yaşadığını kaydetti.

M.N.A.'nın para vermeye zorlandığı iddiası üzerine başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında daha önceden seri numaraları alınmış banknotlar, şüpheliye verildi.

Bir süre sonra Mustafa Gül'ün evine operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, seri numaraları alınan bu banknotlar ele geçirildi.

1994-1999 ve 2009-2019 yılları arasında üç dönem Kemer Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Gül "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

MUSTAFA GÜL KİMDİR?

1961 doğumlu olan Mustafa Gül, 1995-1998 arası Güreş Federasyonu Asbaşkanlığı yapmıştı. Gül, 1994-1999 döneminde CHP'den aday olup Kemer Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Mustafa Gül, 10 yıl aradan sonra 29 Mart 2009 Türkiye Yerel Seçimleri sonuçlarına göre MHP'den Kemer Belediye Başkanı seçildi. Gül, 2012 yılında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Mustafa Gül, 2014 yılındaki yerel seçim sonuçlarına göre tekrar MHP'den Belediye Başkanlığı'na seçilerek 3. dönem Kemer Belediye Başkanlığı yapmıştı.

Gül, 2016 yılında MHP'den ihraç isteminin ardından istifa ederek eski partisi CHP'ye geçmişti.


